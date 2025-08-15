Luis Díaz abandonó el equipo londinense tras ser fichado por el Bayern de Múnich, otro gran equipo europeo y adversario del Liverpool en Liga de Campeones de la UEFA. El delantero debutará en su primer torneo en Alemania jugando en la Supercopa contra el Stuttgart, equipo nativo de esta ciudad alemana.

La huella de Díaz no solamente quedó marcada en la cancha sino también en los corazones de sus compañeros del histórico equipo inglés, y sus hinchas aficionados que veían en el delantero una promesa para las victorias.

Entre ellos Alexis Mac Allister, jugador de la selección nacional de Argentina y mediocampista del Liverpool, quien recordó los gratos momentos compartidos con Luis Díaz, su compañero de campo. Entre otras figuras suramericanas del deporte de la pelota caliente, Darwin Núñez y el entrenador de arqueros Claudio André Taffarel, recordado portero brasileño.

“Mis compañeros, también fueron increíbles. Siguieron haciéndome sonreír en tiempos difíciles. Especialmente los sudamericanos: Lucho. Alisson. Darwin. Hasta Taffarel. ¡Qué leyenda! Tiene casi 60 años y no hay nadie más gracioso que él”,

PETER POWELL/EFE Alexis Mac Allister, Darwin Núñez y Luis Díaz con el trofeo de campeones de la Liga Premier 2024-2025.

Mac Allister también resaltó el orgullo latinoamericano que compartía con el colombiano Díaz y el uruguayo Núñez; “¿Como buenos sudamericanos, muchas veces nos juntamos a hacer asados o a tomar unos mates. Y ahí empiezan los problemas porque Lucho y Darwin son como el yin y el yang: Lucho, el tranquilo, el que siempre se ríe de todo; Darwin, la locura. Cuántas charlas habremos tenido para intentar bajar esa locura por momentos, ¿eh Darwin?”.

Es tanta la conexión que ’10’ de Liverpool confesó que la despedida y ahora ausencia de ambos de sus compañeros, Díaz y Núñez lo han llevado al borde de las lágrimas: “Por otro lado, tengo que admitir que se me cae otra lágrima al pensar que Lucho, Darwin y Taffa no van a estar más con nosotros. Tantos mates, asados, copas de vino y momentos compartidos que se me vienen a la cabeza y que jamás voy a olvidar. Los voy a extrañar mucho y les deseo lo mejor en estos nuevos caminos que tomaron. No tengo dudas de que lo van a hacer muy bien porque tienen mucho talento”.

