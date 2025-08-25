La seguridad en los dispositivos electrónicos es indispensable en estos tiempos en los que los ciberataques son pan de cada día y pueden ser potencialmente peligrosos si no se toman las medidas correctas.

Y no estamos hablando de sofisticados softwares de empresas o algo que se le parezca, y es que ahora cualquier ciudadano con acceso a internet puede ser ‘presa’ de los delincuentes en línea o de los físicos cuando un tercero accede al dispositivo.

Por eso se hace indispensable que incluso las aplicaciones de su celular, dependiendo el grado de importancia, tengan contraseña para que otro no pueda acceder y usted proteja la información contenida allí. Como por ejemplo, WhatsApp por la que enviamos cientos de mensajes, fotos y videos diariamente.

Siga estos pasos si está pensando en configurarla para agregarle una contraseña:

Abra WhatsApp: ingrese a la aplicación en su dispositivo. Acceda a Configuración: pulse el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha y seleccione ‘Ajustes’. Privacidad: entre en la sección ‘Privacidad’. Bloqueo con huella dactilar: active la opción ‘Bloqueo con huella dactilar’ o ‘Verificación en dos pasos’, según la versión de tu app. Configurar huella o PIN: siga las instrucciones para registrar su huella o establecer un PIN de desbloqueo. Tiempo de bloqueo: elija el tiempo tras el cual WhatsApp solicitará nuevamente la huella o el PIN para acceder.

Nuevas funciones en WhatsApp

Los últimos meses han sido muy intensos en cuanto a nuevas funciones y actualizaciones de WhatsApp. Aquí va un resumen de las herramientas, los ajustes y las funciones más recientes que quizás no le haya prestado atención en las pestañas Chats, Llamadas y Novedades.

Ahora algunos emojis son animados para que sean aún más divertidos. Ahora, cuando comparta el corazón, lo dos corazones, el 100, el emoji con gafas, picando el ojo y dando un beso, así como las estrellas estos se moverán.

También podrá llevar sus stickers al siguiente nivel y convertir sus videos favoritos en stickers con movimiento. En chats individuales puede compartir stickers de avatar social. “Estos stickers solo se pueden compartir con quienes tienen un avatar y, de forma predeterminada, con quienes tienes guardados entre tus contactos”, explica la aplicación.

En lo que tiene que ver con la creación de grupos, ahora es más fácil pues no tiene necesidad de agregar a contactos de inmediato solo tiene que elegir el nombre del grupo y, luego, añadir personas directamente o invitándolas con un enlace.

Otra de las nuevas actualizaciones tiene que ver con el envío de fotos, cuando envíe varias fotografías y videos al mismo tiempo, podrá añadir una sola descripción para todos, y los destinatarios podrán reaccionar o responder tanto a toda la colección como a elementos individuales.

Además, se añadieron seis nuevos filtros y seis “efectos divertidos” para que use en videollamadas o cuando tome una foto. Las encuestas también se renovaron siendo más interactivas y divertidas. “Ahora los administradores de canales pueden añadir fotos a cada opción de respuesta”.