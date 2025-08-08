Correr es una de las formas más accesibles de poder realizar actividad física, requiere poca inversión, puede adaptarse a distintos niveles y ofrece beneficios para la salud cardiovascular, mental y metabólica.

En Colombia, donde el clima, la altitud y el entorno urbano cambian de una región a otra, tomar medidas de prevención y usar la tecnología adecuada puede marcar la diferencia entre una práctica saludable o sufrir alguna lesión.

Antes de iniciar en el mundo del running es aconsejable realizarse una evaluación médica básica, especialmente si se cuenta con una edad superior a los 35 años, cuenta con algunos de los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, diabetes, antecedentes familiares) o sospechas de problemas respiratorios. Un profesional de la salud podrá orientar sobre la intensidad adecuada, pruebas de esfuerzo si son necesarias y adaptaciones por condiciones crónicas.

Planifique entrenamientos progresivos donde usted pueda ir aumentando el volumen e intensidad de forma gradual (por ejemplo, no más del 10% por semana), alterne días de carga con días de recuperación y respete los tiempos de descanso. Una buena planificación reduce el riesgo de sobrecarga y lesiones por uso excesivo, pero para tener un registro más fiel y medido es recomendable hacer uso de diferentes herramientas tecnológicas.

Los smartwatches han evolucionado hasta convertirse en aliados útiles para quienes corren. Recientemente Huawei presentó en el mercado el nuevo Watch Fit 4 y el Watch Fit 4 Pro.

El Huawei Watch Fit 4 Pro sirve con smartphones Android, iOS o Huawei.

Con estos dispositivos podrá hacer un monitoreo de su frecuencia cardiaca y detectar pulsaciones inusuales que podrían justificar una valoración médica.

El GPS integrado en el Watch Fit 4 mide la ruta y distancia recorrida; la cadencia y el ritmo por kilómetro ayudan a trabajar la eficiencia. También puede recibir métricas aproximadas de capacidad aeróbica y de la carga acumulada, útiles para planificar y periodizar entrenamientos.

E incluso son útiles para realizar diferentes retos que ayudan a la motivación a la hora de realizar deporte. Esto ayuda a tener objetivos claros y registros históricos que favorecen a la constancia, además de facilitar el seguimiento.



Pero si incluso es de las personas que no solo quiere correr sino realizar alguna otra actividad, este smartwatch viene equipado con más de 100 modalidades de deporte, e incluso puede sumergirse en agua por si desea entrar natación.

Además, con su función de monitoreo del sueño usted podrá saber si está descansando lo suficiente.

Practicar running puede ser una experiencia saludable y gratificante si se combina la prevención básica con el uso informado de la tecnología. Los smartwatches no reemplazan al equipo médico profesional, pero bien aprovechados ofrecen datos valiosos para mejorar rendimiento, seguridad y adherencia a la actividad física.