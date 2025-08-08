Muchas personas utilizan la inteligencia artificial para hacer fotos y hacer preguntas de índole personal. Es importante saber qué aplicación utilizar que le ofrezcan varias opciones.
¿Cómo ver las películas y series ‘secretas’ de Netflix? Siga este truco para desbloquear el contenido
Elon Musk anuncia “Baby Grok”, una aplicación de IA pensada para niños
Edens Zero: reseña del videojuego que conserva toda la diversión del anime
Durante varios años ChatGPT los usuarios permanecía en el predeterminado, GPT-4o, sin explorar más y sin conocer que existían varios tipos de modelos.
Algunos lo intentaban, pero abandonaban al no notar grandes diferencias o no saber para qué servía cada variante.
Con la llegada de GPT-5, esto cambia. El selector de modelos desaparece para usuarios gratuitos y pierde relevancia para los de pago.
¿Qué ofrece el GPT-5?
Ahora, el sistema decide automáticamente si la tarea requiere razonamiento profundo, se toma el tiempo necesario, pues si es sencilla, responde al instante. Es un funcionamiento más natural, similar a cómo actúan las personas.
Según los expertos ya no será necesario conocer las diferencias técnicas ni probar cada modelo para obtener el mejor rendimiento, porque GPT-5 lo hace. Y aunque la automatización es la norma, los usuarios de pago conservan el control.
Un simple botón o indicaciones como “piénsalo bien” o “hazlo rápido” permiten ajustar el comportamiento en tiempo real.
Destacan que antes, entender y aprovechar ChatGPT al máximo exigía tiempo, pruebas y criterio. Ahora, basta con formular bien las preguntas.
Elon Musk anuncia “Baby Grok”, una aplicación de IA pensada para niños
Entonces, lo que indican es que GPT-5 no introduce una función completamente nueva, sino que corrige una incoherencia y así el usuario la puede utilizar mejor.
Lo que si aseguran es que las repuestas van a generarse mejor y usted decidirá de qué forma.