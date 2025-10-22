Un avance del 30% de ejecución de obra registra la construcción del Laboratorio de Salud Pública Departamental de Sucre que se sitúa en el sector del 6 de Febrero, entre los barrios Camilo Torres, La Bucaramanga, Los Pioneros y La Variante a Tolú, en la ciudad de Sincelejo.

Lea más: El gremio ganadero de Sucre ve en riesgo su actividad por el hurto de 400 reses

El porcentaje de la obra está representado en la construcción del sótano y el montaje de grandes columnas metálicas.

En lo que será el Laboratorio de Salud Pública Departamental de Sucre invertirán $21 mil millones. El proyecto moderniza la capacidad de diagnóstico del departamento.

Cortesía gobernación de Sucre

En las últimas horas la gobernadora Lucy García Montes realizó una visita de inspección a la obra y aseguró que “Sincelejo, será epicentro de la investigación y la salud pública del Caribe. Este nuevo laboratorio va a fortalecer la vigilancia sanitaria, y será un espacio para la ciencia, la innovación y para los jóvenes investigadores de nuestro departamento. El laboratorio beneficiará a todos los municipios del departamento e incluso a otras ciudades del Caribe, reduciendo tiempos de respuesta ante brotes y emergencias sanitarias”.

Los vecinos del proyecto están satisfechos porque este representa una oportunidad de progreso y empleo para la comunidad.