El recién creado Banco de Alimentos de Sucre tendrá su primera donatón este jueves 16 de octubre, pero de manera anticipada ya recibió 35 toneladas de papa que le donó la Federación Nacional de Paperos.

La gestión que hizo posible esta ayuda la realizaron ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Paperos de Colombia.

La gobernadora Lucy García Montes sostuvo que la donación hace parte del compromiso por fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar que más familias sucreñas puedan acceder a alimentos frescos y nutritivos.

“Esta lucha contra el hambre la hacemos con grandes aliados. Hoy, agradecemos al Ministerio de Agricultura y a la Federación Nacional de Paperos, porque cada libra de papa que llega a Sucre se convierte en una oportunidad para que más familias sucreñas tengan una mejor alimentación y una esperanza en su mesa”, manifestó la mandataria.

El primer cargamento de papa fue almacenado en la bodega del Banco de Alimentos de Sucre y desde allí empezó la distribución hacia los municipios priorizados como zonas de recuperación nutricional, entre ellos están San Antonio de Palmito, Toluviejo y Tolú, cada uno con 8 toneladas de papa y el municipio de San Onofre, donde la administración departamental mantiene un énfasis especial en fortalecer la nutrición infantil y el bienestar de las familias, recibirá 25 toneladas, que serán distribuidas en las comunidades de Palo Alto y El Rincón del Mar.

Además el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregó bienestarina.

El gobierno departamental reiteró la invitación a la Gran Donatón de Alimentos llevando productos no perecederos como arroz, aceite, granos, pastas, enlatados, panela y harina, entre otros.