La conmemoración del Día del Veterano de la fuerza pública en el departamento de Sucre estuvo a cargo este viernes 10 de octubre de la Gobernación a través de su Secretaría del Interior.

Una eucaristía de acción de gracias en la Catedral San Francisco de Asís, en Sincelejo, abrió la celebración en la que además hubo un minuto de silencio en honor a los fallecidos, y luego continuó la exaltación a 49 veteranos, entre ellos Jairo Alberto Romero Larios y Juan Manuel Quintero López, quienes recibieron la medalla al Mérito Ciudadano, otorgada por la Dirección General de la Policía Nacional.

Asimismo, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional entregó distinción especial en la categoría de Gran Oficial a la gobernadora Lucy García Montes, por su gestión en favor de los veteranos y sus familias.

Durante la misa se presentaron las ofrendas de pan y vino en representación del sacrificio, la memoria y la esperanza, junto con una gorra de veterano y la luz, esta última ofrecida por la gobernadora que destacó que el Día del Veterano es la fecha en la que Colombia entera reconoce con orgullo a sus hombres y mujeres de uniforme, que asumieron el más alto compromiso por defender la libertad, la soberanía y la paz de todos los colombianos.

“Desde Sucre enviamos un mensaje de unidad y gratitud. Hoy más que nunca el país necesita recordar que la paz y la libertad que disfrutamos fueron conquistadas con sacrificio, con lágrimas y con la vida de muchos de nuestros veteranos”, afirmó la mandataria.