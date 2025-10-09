En el marco del quinto comité de seguimiento electoral desarrollado en la ciudad de Sincelejo de cara a las elecciones de consejeros de juventud que se realizará el próximo 19 de octubre fue abordado el tema de las amenazas a dos aspirantes a dicha curules.

Lea: En la zona corregimental de Sincelejo adelantan inventario forestal

Como medidas para contrarrestar la situación fue activada una ruta de prevención por parte de las secretarías de Gobierno y Desarrollo Social, y las direcciones de Víctimas y Juventudes, que estuvieron presentes en el comité con los registradores especiales de Sincelejo, Dorthy Viviana Montoya y Jesús Valverde, así como los miembros del Tribunal Seccional de Garantías del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Luis Abisambra y León Mendoza.

Las amenazas, que ocurrieron hace un mes, fueron llevadas al seno del comité por parte del movimiento político juvenil Fundación Corazón Azul, al que pertenecen los dos jóvenes amenazados.

Lea: Detuvieron en Sampués, Sucre, a un hombre señalado de intento de homicidio

Dicho movimiento le solicitó a las autoridades tomar las acciones de protección correspondientes, al tiempo que la Registraduría instó a los jóvenes afectados a instaurar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

En Sincelejo hay 25 puestos de votación habilitados para la fiesta democrática juvenil.