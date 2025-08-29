Dieciséis monos aulladores que se encontraban en una situación vulnerable debido a la escasez de alimentos y la falta de refugio, derivadas de las inundaciones causadas por la ruptura del dique Cara ‘e gato, fueron rescatados y reubicados en las últimas horas.

La labor en defensa de la fauna de la Mojana fue liderada por un equipo de profesionales de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana), con el acompañamiento de miembros de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional e integrantes de las comunidades.

Giovannys Medrano Martínez, director general de Corpomojana, estuvo en la III Jornada de Búsqueda, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre que se llevó a cabo en zona rural de La Mina y El Chinchorro, jurisdicción del municipio de San Benito Abad, y en La Sierpita, corregimiento del municipio de Majagual, donde ubicaros los 16 monos aulladores (Alouatta seniculus).

Corpomo Tres de los monos aulladores que fueron rescatados.

Según Corpomojana, las inundaciones de hace 4 años fragmentaron los bosques que albergaba un sinnúmero de fauna silvestre que hoy está en peligro de desaparecer debido a la escases de alimentos, restricción en la movilidad hacia zonas con mayor oferta y sitios de protección.

Los monos aulladores que rescataron fueron evaluados por un médico veterinario y el equipo técnico de fauna de la Corporación, que tras realizar labores de hidratación y aplicación de vitaminas determinaron que podían ser reubicados. La liberación se efectuó en áreas boscosas que ofrecen condiciones óptimas de alimentación, refugio y conectividad ecológica, garantizando así su supervivencia y adaptación al entorno natural.