La Procuraduría General de la Nación formuló cargos en contra de la exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) San Francisco de Asís, en Sincelejo, Milena Sofía Peña Pacheco.

Los hechos que dieron origen a esta decisión se relacionan con que la entonces funcionaria realizó un embargo irregular a las cuentas de recursos del sector salud.

Al parecer, dijo el Ministerio Público, la funcionaria expidió una resolución con la que pretendía cobrar cerca de 12 mil millones de pesos a la Nueva Empresa Promotora de Salud, Nueva EPS S.A.

A través de un comunicado la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda informo que 'observó en el expediente que en las vigencias 2022 y 2023 la funcionaria expidió una resolución con la que pretendía cobrar cerca de $ 12 mil millones a la Nueva Empresa Promotora de Salud Nueva EPS S.A., para lo que no tenía facultades legales y con lo que pudo incurrir en una extralimitación de funciones. Peña Pacheco habría pasado por alto que los recursos del Sistema General de Participaciones, dentro de los que se encuentran los destinados al régimen de salud, no pueden ser objeto de embargo ni utilizados para otro fin distinto'.

La Procuraduría calificó la conducta de la exgerente Milena Sofía Peña Pacheco como falta grave cometida a título de culpa gravísima por omitir el principio de inembargabilidad y de lo estipulado por la entidad en la Circular 02 del 21 de marzo de 2023, en la que se manifestó que las ESE carecen de competencias para adelantar procesos de cobro coactivo en contra de las EPS, las ERP y la ADRES.