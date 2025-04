Entre los gustos y colores, se destacan los pintores. Es un dicho que describe perfectamente el gusto de las personas entre el agua con gas o sin gas, pues siempre ha llamado la atención cuál es la más sana para consumir.

Más allá de los gustos, bebe agua es algo muy saludable, pero el debate ha estado latente cuando entra el tema del agua con gas, pues algunos usuarios no la ven tan sano consumirla.

Beneficios de consumir agua con gas

Algunos les encantan esa agua natural, mientras que otros desean beber agua con efervescencia y burbujas. ¿Cuál es la más sana? Los expertos señalan que el agua con gas puede estimular la digestión al aumentar la producción de jugos gástricos y mejorar el vaciado del estómago.

También, destacan que el agua con gas suele tener una mayor concentración de minerales como calcio y magnesio, lo que puede aportar beneficios adicionales.

Adicionalmente, le proporciona al usuario una sensación de llenura y, así puede comer menos entre comidas. Para finalizar, indican que también puede ayudar con el estreñimiento.

Beneficios de consumir agua sin gas

Si usted es una de las personas que tiene el estómago sensible, lo mejor es que consumo agua normal, refieren los expertos.

El agua con gas le puede producir gases e hinchazón por el agua carbonata. Otro punto positivo que le dan al agua natural, es que, al no contener un pH más ácido, cuida el esmalte dental.

En conclusión, los expertos detallan que si usted es de dientes y estomago sensible, es mejor que consuma agua normal. Mientras que, si lo que desea es dejar las bebidas con azúcar, y no es tan sensible estomacalmente, puede consumir agua con gas.

La elección queda de su parte, analizando primero los pro y contra del consumo. Debe tener en cuenta sus enfermedades de base.