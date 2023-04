Prohíben armas reales en el set de rodaje de la película “Rust”

Según información de The New York Times, el asistente de dirección de la cinta, Gerard DiNardi, aseguró que "no hay armas en el set" y que el nuevo armero de la película, Andrew Wert, detalló que las balas falsas que se utilizan para la realización de la película son de goma y madera y están pintadas de dorado.

Además, Wert rediseñó las armas para que estas no puedan ser disparadas y todas son guardadas bajo llave en una maleta cuando no son necesarias para las escenas.

Las grabaciones de la polémica cinta se reanudaron el 20 de abril en Montana (EE.UU.), 18 meses después del disparo accidental del arma que manejaba el actor Alec Baldwin y que causó el deceso de Hutchins.

La Fiscalía del estado de Nuevo México presentó en enero dos cargos de homicidio involuntario contra Alec Baldwin por la muerte de la directora.

Los cargos contra Baldwin, quien accionó el arma de atrezo que mató a la directora de fotografía, fueron desestimados por un juez la semana pasada, aunque la investigación continuará y el actor podría volver a recibir nuevos cargos.