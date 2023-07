Chef Nicolás de Zubiría visitó a Claudia Bahamón en la clínica

El domingo Claudia volvió a referirse en sus redes sociales al incidente que la mantiene hospitalizada, con la publicación de un video en el que aparece ella buceando y con un mensaje nostálgico.

"Cuando supe que mi pulmón había colapsado en casi un 80 % luego de este terrible error médico, alguien acá en el hospital ayer me dijo que de no recuperarse la capacidad del pulmón en su totalidad no podría volver a hacer apnea en el mar o a bucear. Lloré mis ojos ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo", escribió.