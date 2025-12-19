Si hablamos de creatividad, los artistas como pintores, compositores, escritores y músicos se llevan las de ganar. Por eso siempre se ha tratado de estudiar qué hacen estas personas para poder crear sus obras de arte o en qué momento están más lúcidos para componer o tener las mejores ideas.

Es allí cuando entra el término estado hipnagógico. Se trata de una fase de transición entre la vigilia (estar despierto) y el sueño, que ocurre justo cuando una persona empieza a quedarse dormida.

En ese momento, el cerebro aún no duerme por completo, pero ya comienza a cambiar su actividad, lo que puede provocar experiencias muy particulares.

Algunas de las características del estado hipnagógico son: imágenes mentales vívidas (luces, rostros, escenas breves); sensación de caída o de movimiento repentino; sacudidas involuntarias del cuerpo (espasmos hipnagógicos); pensamientos ilógicos o fragmentados; sonidos imaginarios, como voces o golpes; y distorsión del tiempo y el espacio.

Este estado es normal y le ocurre a la mayoría de las personas. La diferencia entre unas y otras es que algunas logran recordar y otras no. Suele ocurrir cuando hay cansancio extremo, mal dormir, estrés o ansiedad, entre otros.

Todo esto, de acuerdo a diferentes estudios, ha sido aprovechado por artistas, científicos y escritores, para poder sacar lo mejor de su creatividad, pues el cerebro está más libre de filtros lógicos.

Algunos de los científicos famosos que han hablado de esto son Salvador Dalí y Thomas Edison. Pero el término empezó a ser más conocido cuando Paul McCartney en 1965 despertó con una melodía extensa y definida resonando en su cabeza que terminó con la canción ‘Yesterday’, una de las más famosas de los Beatles.

“Durante aproximadamente un mes fui a ver a gente del mundo de la música y les pregunté si la habían escuchado antes... Pensé que si nadie la reclamaba después de unas semanas, podría quedármela”, relató tiempo después.

En la ciencia, el físico Niels Bohr describió que, en un estado de semiconsciencia, visualizó el núcleo del átomo con los electrones orbitando a su alrededor de forma similar a un sistema solar, una imagen que fue clave para formular el modelo atómico que contribuyó a que obtuviera el Premio Nobel.

Cómo propiciar y aprovechar el estado hipnagógico, según ChatGPT

Preparación del entorno

Lugar tranquilo, sin interrupciones

Luz tenue o a oscuras

Temperatura cómoda

Evita pantallas 30–60 minutos antes

Postura recomendada

Reclinado, no completamente acostado (sillón, sofá o cama con almohadas)

Brazos relajados, pero una mano sosteniendo un objeto ligero (llave, moneda, bolígrafo)

La clave es no dormirte del todo.

Momento ideal

Después de comer o

Cuando estás ligeramente cansado, pero no exhausto

Idealmente con una siesta corta (10–20 minutos)

Técnica clásica (Dalí / Edison)

Siéntate relajado

Sostén un objeto metálico sobre el suelo

Cierra los ojos y relaja la respiración

Permite que la mente divague

Cuando empieces a dormirte, el objeto caerá y el sonido te despertará

Ese instante previo es el punto hipnagógico.

Ten una libreta cerca y anota lo que recuerdes de inmediato.

Qué hacer dentro del estado

Para creatividad:

No intentes controlar las imágenes

Observa escenas, colores, ideas sueltas

Deja que las asociaciones fluyan

Luego tradúcelas a palabras, bocetos o conceptos

Para introspección o meditación

Mantén atención suave en la respiración

Observa sin juzgar

Si surge una imagen o pensamiento, déjalo pasar

Evita

Forzar imágenes

Analizar mientras ocurren

Dormirte profundamente

Cómo aprovecharlo mejor

Registro inmediato

Escribe palabras clave, no frases largas

Dibuja si es más rápido

Graba notas de voz si hace falta

Frecuencia

2–3 veces por semana es suficiente

Sesiones cortas (5–15 minutos)

Precauciones importantes

No es recomendable practicarlo si:

Tienes parálisis del sueño frecuente

Sufres ansiedad intensa o pánico

Estás privándote de sueño