Natalya Ruíz y Jairo Martínez, nuevos reyes del Carnaval de la 44

El experimentado presentador y cazatalentos Jairo Martínez, Rey momo del Carnaval de la 44, se refirió a su designación real, diciendo que esto era algo que ya se venía trabajando.

“Con Édgar Blanco siempre hemos tenido una relación cercana y cómo por tres años me amagaba, pero no me invitaba oficialmente a ser Rey momo, hasta que este año se dio”.

Para este Carnaval se esperan muchas sorpresas, pero todo estará marcado por la alegría. “Este Carnaval estará lleno de sorpresas, pero todo para llenar de alegría y cultura a todos los barranquilleros”.

A su turno, la comunicadora social Natalya Ruiz, Reina del Carnaval de la 44, dijo que para ella era es una sueño hecho realidad el haber sido escogida reina.

“Para mi es un privilegio enorme, siempre he sido carnavalera y este es un sueño que la vida me cumple”.

Sobre su labor como reina, dijo que: “Mi propósito es claro, mostrar la diversidad cultural que tenemos en nuestra fiesta”.