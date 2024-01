“Es un honor ser la primera Sirena de la Cumbia que tiene Suan”

Meliza es estudiante de sexto semestre del programa de Enfermería de la Universidad Simón Bolívar, además es maestra en Danza, egresada de la Corporación Nacional Life y baila en la Fundación Huellas de Suan, dirigida por Jorge Ramos Guerrero, desde que tiene uso de razón. “He participado en todas las danzas del municipio, de La Vela, dirigida por Marisa Monterrosa, desde niña siempre he sido bailarina, me ha gustado la música, el folclor, pero no solamente bailarlo, sino que me he interesado por conocer la cultura, amar y sentir cada danza y sentir cada cultura”.

Su pasión por las danzas y el folclor la ha llevado a representar a Suan en el Miss Juventud Caribe 2020, certamen en el que afortunadamente pudo llevarse la corona, y desde ese momento empezó su vida en los reinados.

En esta ocasión pudo extender su racha victoriosa gracias al acompañamiento que también obtuvo de su parejo, el soledeño Brian Vargas.