Un convulsionado ambiente se vive en la Universidad del Atlántico. El Ministerio de Educación designó este jueves a Rafael Castillo Pacheco como rector temporal de la alma mater, como resultado de una medida de suspensión por hasta un año en contra de Leyton Torres.

Sin embargo, la defensa del rector Leyton Barrios anunció, en la noche de este jueves, que presentarán las acciones legales correspondientes, teniendo en cuenta que se han venido registrando violaciones al debido proceso.

El abogado Iván Cancino aseguró que es evidente la “persecución sistemática” en contra de Barrios Torres tras su designación como rector de la alma mater, la cual se cumplió con el cumplimiento de la normatividad vigente.

“Además de desconocer una elección que se realizó conforme a la ley y que las autoridades tendrían que definir más adelante, se estaría designando a una persona que, al parecer, se encuentra actualmente inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación, debido a hechos irregulares cometidos precisamente cuando fue rector de la misma universidad que hoy pretende dirigir. Esto es gravísimo, porque dicha sanción, según la información que conocemos, aparece vigente y reportada ante el Ministerio de Educación Nacional”, sostuvo.

El abogado fue enfático al sostener que el ministro de Educación, Daniel Rojas, podría estar incurriendo en una falta grave que podría generar la suspensión del ejercicio de funciones, “por tratarse de una violación directa a normas disciplinarias y una posible infracción al Código Penal”.

Al respecto, agregó: “Creemos que el señor ministro de Educación, mal informado, desconoció el marco legal. Quienes le suministraron esa información errónea buscaban torpedear los procesos institucionales de la Universidad del Atlántico, promover la salida de un rector legítimamente elegido y nombrar a uno espurio, sin que se conozcan claramente los fines de esa decisión, y justo al cierre del año”.

Lanzó la alerta ante un posible detrimento patrimonial con relación a la ceremonia de grado que se cumplirá este viernes en el Pabellón de Cristal, en el Gran Malecón.

“Ya hay diplomas que ya habían sido firmados por Leyton Barrios para la ceremonia de grado y están están siendo retirados para que los firme un rector espurio que está siendo designado en este momento. Esta situación podría rayar en conductas tipificadas en el Código Penal, relacionadas con posibles falsedades, las cuales pondremos en conocimiento de las autoridades competentes”, puntualizó.