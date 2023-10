Actores de ‘Friends’ rompen silencio tras la muerte de Matthew Perry

El capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Scot Williams, encargado de la división de homicidios, comentó al citado medio que "es posible que la causa de la muerte no se conozca hasta dentro de algún tiempo", pero que, por el momento, no hay sospechas de suicidio o asesinato.

Desde Warner Bros. Television, estudio responsable de la producción de ‘Friends’, dijeron estar "devastados" el sábado tras enterarse de la muerte de Perry.

"Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fans", aseveró Warner Bros. Television en X (Twitter).

Asimismo, Marta Kauffman y David Crane, cocreadores de la serie, y Kevin Bright, productor ejecutivo, publicaron un mensaje conjunto el domingo.

"Todavía parece imposible. Todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos por haberle tenido como parte de nuestras vidas. Era un talento brillante", expresaron.

Además de "Friends", Perry protagonizó películas como "The Ron Clark Story", "17 Again", "Fools Rush In" o "The Whole Nine Yards", en la que compartió pantalla con Bruce Willis. También participó en dos series de Aaron Sorkin, "The West Wing" y "Studio 60".