El historial de escándalos de Poncho Zuleta

En 2019, en el concierto de clausura de la edición 49 del Festival de la Leyenda Vallenata, Zuleta que compartió escenario con Silvestre Dangond, le comenzó a pedir a su colega un pico y lo perseguía por toda la tarima del Parque de la Leyenda Vallenata, a lo que el artista urumitero no accedía. “Él quiere besarme la boca. ¡Hombre bandido este!, me está pidiendo un beso en la boca hace rato, me pone la boca así (en forma de beso). Vamos a darnos un piquito, un piquito”, dijo Silvestre antes de complacerlo.

Posteriormente procedieron a darse el pico que fue registrado por los medios de comunicación y que se convirtió en todo un escándalo.