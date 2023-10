‘La Novia de Puerto’, una película que revive una leyenda

Sobre su personaje adelantó que tiene su ingrediente misterioso, muy ligado a lo paranormal. “Mi personaje es como un puente entre la realidad y la fantasía. Uno podría pensar que ella es la maldad, que es el espíritu, que es la que provoca que todas estas cosas pasen. Es un personaje muy bonito que va cuestionando al protagonista sobre lo que quiere, sobre sus deseos. Y queda una promesa al final de que eso no termina ahí, de que eso puede continuar”.

Por su parte el actor venezolano Efraín Fuentes, que reside en Puerto Colombia hace seis años, explicó que se enamoró de su papel protagónico. “No es que yo crea directamente en lo paranormal, o sea, siento que existen energías en este plano dimensional en que vivimos, y esas energías se materializan de distintas formas. Diego De la Torre es un investigador paranormal, y bueno, yo me catalogo también como un investigador cultural, no paranormal, pero sí cultural, aunque lo cultural tiene que ver con todo, por eso me gustó el personaje”.