Snoop Dogg anuncia que dejará de fumar marihuana: “respeten mi privacidad”

Curiosamente, esta no es la primera vez que el cantante de "Drop It Like It's Hot" decide dejar de consumir marihuana. En el lanzamiento de su sexto álbum "Paid tha Cost to Be da Bo$$" en 2002, también anunció una pausa en su consumo de cannabis.

Sin embargo, este periodo de abstención fue breve, ya que poco después se reinventó como Snoop Lion y retomó su relación con la marihuana. En una entrevista de esa época, explicó que simplemente no podía dejar la hierba.