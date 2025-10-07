Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, plantean un desafío para la mayoría de los sectores de la economía y la sociedad, y la docencia no es la excepción.

Para ayudar a los profesores y profesoras en el complemento de sus conocimientos en enseñanza digital, IA en el aula, sostenibilidad, entre otros, del 9 al 11 de octubre de 2025, el British Council desarrollará una conferencia global, virtual y gratuita titulada “Global voices, future focus” (“Voces globales, enfoque en el futuro”).

Felipe Villar director del British Council en Colombia, comentó: “Queremos invitar a todos los profesores de Colombia a ser parte de esta celebración global. Es una oportunidad única para acceder de manera gratuita a ideas y conocimientos de expertos internacionales en la enseñanza del inglés, desde la innovación con IA hasta la sostenibilidad en el aula”.

Este evento, al que se podrá acceder con un celular e internet, lleva el desarrollo profesional más allá de la teoría. Mediante una experiencia de aprendizaje inmersiva, todas las sesiones serán dirigidas por profesores de inglés y formadores de docentes internacionales con amplia experiencia y que comprenden los desafíos y las oportunidades de los entornos de enseñanza actuales.

Los participantes explorarán nuevos enfoques para la enseñanza digital, la gestión de aulas multilingües, la integración de la educación para la sostenibilidad y la incorporación de habilidades del siglo XXI en las lecciones diarias.

Al unirse a esta plataforma interactiva y dinámica, los docentes no solo actualizarán sus habilidades, sino que ampliarán su red profesional a nivel global, quedando mejor preparados, inspirados y conectados que nunca.

¿Qué esperar en los tres días?

Para reservar, los docentes podrán hacerlo aquí. Igualmente, podrán acceder a él en las transmisiones en vivo a través de Zoom, YouTube y Facebook del British Council.

9 de octubre:

Desarrollo profesional y herramientas digitales

Repensar el desarrollo docente en un mundo conectado.

Consejos clave para la práctica reflexiva

Uso de la IA para aumentar la confianza.

Storytelling digital y proyectos multimedia.

10 de octubre:

Multilingüismo y habilidades del siglo XXI

Enfoques multilingües en la enseñanza de idiomas.

Gestión del aula en clases multilingües.

Usar el design thinking en proyectos.

Integrar las habilidades del siglo XXI en el aprendizaje cotidiano.

11 de octubre:

Acción climática en el aula y habilidades lingüísticas

Incorporar la sostenibilidad en la práctica diaria.

Juego de roles para enseñar el cambio climático.

Resolución de problemas a través de juegos de vocabulario.

Fomentar la participación del alumnado en actividades de expresión oral.

En referencia al evento, el director de Inglés y Educación Escolar del British Council, Michael Connolly, añadió: “En el British Council, estamos orgullosos de conectar, inspirar y empoderar a los profesores de inglés de todo el mundo. Esta jornada, con el tema ‘Voces globales, enfoque en el futuro’, es una celebración de nuestro compromiso compartido con el crecimiento profesional, la inclusión y la innovación en el aula. Unimos a educadores de todos los continentes para explorar temas como la enseñanza digital, los enfoques multilingües, la acción climática y las habilidades del siglo XXI, para así avanzar hacia un futuro más progresista para los estudiantes a nivel global”.