Bad Bunny ha sido nombrado el artista latino número uno en el recuento de los primeros 25 años del siglo XXI, encabezando la lista Top Latin Artists of the 21st Century publicada por Billboard. Esta clasificación se fundamenta en el rendimiento de los artistas en los listados Top Latin Albums y Hot Latin Songs, evaluando datos desde enero del año 2000 hasta diciembre de 2024.

Resulta aún más destacable que Bad Bunny encabece este ranking si se toma en cuenta que su primera aparición en los charts de Billboard no fue sino hasta 2016. Durante el período de 2000 a 2024, logró colocar 14 temas en el primer lugar del chart Hot Latin Songs y ocho álbumes en la cima de Top Latin Albums.

Desde entonces, ha incrementado estas cifras a 16 y nueve números uno, respectivamente. Además, ostenta el récord de 89 canciones dentro del top 10 de Hot Latin Songs, superando por más del doble a quienes le siguen, Enrique Iglesias y Luis Miguel, quienes han conseguido 39 cada uno desde que la lista se lanzó en 1986.

vea: Nelson Velásquez recordó una situación peligrosa tras concierto: “Si usted va, aquí lo matan y aquí se queda”

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito, también fue el artista número uno de todos los géneros en Billboard durante el año 2022. Asimismo, ha sido el artista latino más relevante de manera ininterrumpida desde 2020 hasta 2024, acumulando cinco años consecutivos en esa posición.

La lista Top Latin Artists of the 21st Century destaca a las figuras más influyentes de la música latina desde el año 2000 hasta la actualidad. Puedes consultar el top 10 de artistas que encabezan esta lista, así como el listado completo de 100 posiciones dentro de la sección Greatest of All Time de Billboard.

Lea: Instagram lanza sus premios para creadores, llamados Rings

Además, se han programado nuevas publicaciones esta misma semana: el miércoles 8 de octubre se revelará la lista de Top Latin Albums of the 21st Century; el jueves 9 de octubre, la de Top Hot Latin Songs of the 21st Century; y el viernes 10 de octubre se presentará el desglose de los Top Producers of the 21st Century on the Hot Latin Songs Chart. Toda esta cobertura forma parte del repaso especial que Billboard hace sobre la música latina en lo que va del siglo XXI.

Los rankings Top Latin Artists, Top Latin Albums y Top Hot Latin Songs of the 21st Century reflejan el desempeño semanal de los artistas y sus obras desde el 1 de enero de 2000 hasta el 28 de diciembre de 2024. La categoría Top Latin Artists clasifica a los actos más exitosos durante este periodo basándose en su desempeño combinado en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs.

Entérese: Speed friending, el nuevo tipo de eventos sociales creados para conocer amigos

Es importante aclarar que los lanzamientos anteriores a mediados de 1999 no se consideran para este conteo, aunque las canciones o álbumes que sí aparecieron en los charts dentro del periodo de evaluación, aunque hayan sido lanzados antes, sí contribuyen a la puntuación de los artistas en el listado Top Latin Artists. Por su parte, el ranking de Top Producers of the 21st Century on the Hot Latin Songs Chart se enfoca en los productores que han logrado más números uno en la lista semanal Hot Latin Songs desde enero de 2000 hasta diciembre de 2024, y en caso de empate, se consideran la cantidad de entradas en el top 10 y el total de apariciones en la lista.