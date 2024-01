Constelación, thriller psicológico con Noomi Rapace, estrenó su tráiler

‘Constelación,’ la nueva serie dramática de suspenso psicológico basada sobre conspiraciones y protagonizada por Noomi Rapace (‘La chica del dragón tatuado,’ ‘No estarás solo,’ ‘Lamb,’ ‘ What Happened to Monday’) y el nominado al premio Emmy Jonathan Banks (‘Breaking Bad,’ ‘Better Call Saul’), estrenó su tráiler este lunes.

La aventura espacial llena de acción que consta de ocho episodios se estrenará a nivel mundial el miércoles 21 de febrero de 2024 con los primeros tres episodios, seguidos de un episodio semanal todos los miércoles hasta el 27 de marzo en Apple TV+.

Creada y escrita por Peter Harness (‘Wallander,’ ‘La guerra de los mundos’), ‘Constelación’ está protagonizada por Rapace como Jo, una astronauta que regresa a la Tierra después de un desastre en el espacio, solo para descubrir que piezas clave de su vida parecen haber desaparecido.

La aventura espacial llena de acción es una exploración de los bordes oscuros de la psicología humana y la búsqueda desesperada de una mujer para exponer la verdad sobre la historia oculta de los viajes espaciales y recuperar todo lo que ha perdido.

La serie también está protagonizada por James D'Arcy (‘Agent Carter,’ ‘Oppenheimer’), Julian Looman (‘Emily in Paris,’ The Mallorca Files’) William Catlett (‘A Thousand and One,’ ‘The Devil You Know’), Barbara Sukowa (‘Voyager,’ ‘Hannah Arendt’), y presenta a Rosie y Davina Coleman como Alice. La serie está dirigida por la ganadora del premio Emmy Michelle MacLaren (‘Shining Girls,’ ‘The Morning Show,’ ‘Breaking Bad’), el nominado al Oscar Oliver Hirschbiegel (‘La caída,’ ‘El experimento’) y el nominado al Oscar Joseph Cedar (‘Nota al pie,’ ‘Nuestros muchachos’).