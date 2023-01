Carolina Cruz confirma que tiene nuevo amor y no descarta casarse en 2023

"Ahora sí, me gustaría casarme, me parecería delicioso, pues como ya no lo hice, entonces ahora digo 'bueno, ahora sí' y ver qué pasa", dijo.

Sobre cómo se imagina su boda, Carolina Cruz señaló: "me imagino un parrandón, me imagino no de blanco, pero sí un vestido en color cremita, súper sexy, strapless, que sea corto o vaporocito".

“El 2023 puede ser el año de la boda y el embarazo”, expresó Eva y Carolina contestó: “¿Vos te imaginas? Dios mío. Yo no descarto nada en la vida”.