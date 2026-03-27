Este viernes 27 de marzo será habilitada la venta de boletas para los nueve conciertos que la barranquillera Shakira ofrecerá en su residencia en Madrid los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y posteriormente el 2, 3 y 4 de octubre.

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Carlos Ortega/EFE Shakira durante un concierto de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en el Vive Claro Distrito Cultural en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

La intérprete de ‘Soltera’ cerrará su exitosa gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en la capital española. Los conciertos se realizarán en el Estadio Shakira, una estructura temporal que será construida en Iberdrola Music, en el barrio de Villaverde.

Concebido como algo “más que un concierto”, como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado ‘Estadio Shakira’ dentro de una “ciudad paralela” llamada ‘Macondo Park’ que albergará conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades, con el propósito de “celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas”, según explicó la promotora de la artista.

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Instagram /@Shakira

Será en un espacio de 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas con “un ambiente íntimo para el público” en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, “algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China”.

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Junto al color, muy presente en la marca identitaria, la idea es que más allá de los conciertos haya unas 12 horas de actividad diaria, con un parque que se pueda montar rápidamente e integre la naturaleza junto a la actividad humana, con especies caribeñas junto a otras autóctonas.

Cuándo y dónde comprar las boletas para residencia de Shakira en Madrid

Las entradas se pondrán a la venta este viernes 27 de marzo en la web de Live Nation y de sus distribuidoras, como Ticketmaster.

Debido a la demanda, la venta de boletas está programada por etapas, según horario de España, así: