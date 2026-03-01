La capital francesa será desde el lunes hasta el martes 10 de marzo el epicentro de la moda internacional, con 67 desfiles y 31 presentaciones de colecciones femeninas en el calendario oficial de una nueva edición de la Semana de la Moda.

Tras Nueva York, Londres y Milán, le llega el turno a la ciudad del Sena de desvelar lo último en prêt-à-porter mujer para el otoño-invierno 2026-27 y se calcula que el impacto económico de este evento para París sobrepasará nuevamente los mil millones de euros este año.

El número de desfiles y presentaciones es inferior a los de la anterior edición, la de octubre de 2025, en la que se dieron a conocer las colecciones para esta primavera-verano, con un total de 111 nombres presentes.

Sabía que: “Si tuviera que definir mi carrera, sería con disciplina”: Yizzela Vitola

En esta ocasión, se han caído del calendario Valentino, que desfilará próximamente en Roma; Léonard Paris, Casablanca, Coperni y Giambattista Valli, firma esta última en reestructuración interna y que se vio obligada, además, a anular su desfile de alta costura del mes de enero.

Este lunes por la tarde, los estudiantes del máster del Instituto Francés de la Moda (IFM) abrirán como es tradicional la nueva edición de la Semana de la Moda, Paris Fashion Week, como también se conoce de un tiempo a esta parte la cita gala con la moda, que cuenta con más de medio siglo de historia.

Pierre Cardin, por su parte, será la casa que ponga el broche final el martes 10 de marzo.

Una vez más, grandes emblemas del lujo francés, como Chanel, Dior o Louis Vuitton volverán a acaparar la mayor atención a lo largo de estos días, compartiendo calendario con Elie Saab y Zimmermann, dos referencias en cuanto a vestidos ultrafemeninos.

También estará Schiaparelli, cuyo prêt-à-porter, que imagina Daniel Roseberry, seduce casi tanto como su alta costura, en la que no suelen faltar guiños al surrealismo.

La presencia española en el calendario oficial es escasa y la protagoniza Loewe, que este 2026 cumple 180 años, ya que fue fundada como taller de artesanos en Madrid en 1846.

Los otros dos nombres españoles del calendario oficial son Paloma Wool y la firma de accesorios Abra, creada por el alicantino Abraham Ortuño. En esta ocasión, Paula Cánovas del Vas no presenta su colección en París.

Fuera del calendario oficial, Cordera, creada por las hermanas María y Mónica Cordera, se estrena en la capital de la moda el jueves por la tarde y la valenciana Isabel Sanchís dará a conocer a compradores y durante tres días sus propuestas, como tiene por costumbre.

El dúo formado por los estadounidenses Lázaro Hernández y Jack McCollough dará a conocer su segunda colección, en la que habrá espacio igualmente para propuestas masculinas.

Vea: Pan blanco vs. integral: esto dicen los expertos sobre sus efectos en la salud

Sobre la pasarela, y volviendo al calendario oficial, se verán de nuevo la técnica y el plisado de Miyake, el minimalismo siempre joven y femenino de Courrèges, a cargo de Nicolas di Felice; así como la moda de Pelagia Kolotouros para Lacoste, urbana y que tiene el universo del deporte como fuente de inspiración.

Tres nombres de mujeres que no faltan a esta edición son Barbara Bui, que opta por una presentación, Marie Adam-Leenaerdt y Ann Demeulemeester.

Del diseño de las colecciones de esta última marca, unade las referencias hace justo cuatro décadas de los Seis de Amberes, está a cargo desde junio de 2023 un hombre, el italiano Stefano Gallici.

Aprovechando la presencia de compradores y prensa internacional en la París estos días, la moda infantil también se dejará ver, con una presentación de las últimas creaciones de la casa de alta gama Bonpoint.

Por último, firmas asociadas al universo de los accesorios, como Longchamp, Fauré Le Page y Moynat, principalmente, aprovecharán en paralelo para presentar sus novedades del otoño-invierno 2026-27