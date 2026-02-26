La saga de ‘Terrifier‘ es una de las que más ha destacado en los últimos años. Se trata de ya tres películas que con sus propuestas, que parecen sacadas de los años 80′, con buenas escenas de terror, han conquistado a los amantes del género.

Leer también: Juanes regresa al Festival de Viña del Mar después de 17 años y deslumbra con una noche histórica en la Quinta Vergara

Es por eso que en redes sociales se ha especulado mucho sobre ‘Terrifier 4′. Algunos medios ya han difundido incluso posibles fechas de estreno de esta nueva entrega. El problema es que actores de la saga como Lauren LaVera y David Howard Thornton se han encargado de desmentir.

El mismo director de las películas, Damien Leone, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, aclaró el tema con una especie de comunicado.

“El guión está casi terminado y espero comenzar la preproducción esta primavera”. Agregó que “hay mucho material que abordar y mucho en juego, no solo desde el punto de vista creativo, sino también emocional”.

El director también deja claro que la cuarta entrega cerrará la saga, aunque no menciona una fecha exacta para su estreno: “Juntos hemos construido algo especial a lo largo de los años”, dijo, asegurando que resultará “inolvidable” para la audiencia. También señaló que “si no lo ves publicado o confirmado por mí, entonces no es oficial”, respecto a la fecha de lanzamiento.

Hay que recordar que la trama de 'Terrifier’ gira alrededor de Art, un payaso siniestro que aparece cada noche de Halloween para torturar y asesinar a sus víctimas con una crueldad exagerada. No habla, pero su mímica, su sonrisa permanente y su comportamiento impredecible lo hacen perturbador.

En la tercera parte se continuó la historia en un contexto navideño, manteniendo el tono brutal y expandiendo el trasfondo del personaje.