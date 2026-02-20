La noche del pasado miércoles 18 de febrero, Miami fue la sede de un homenaje privado para Arcángel, quien celebró 20 años de carrera ininterrumpida. El evento, alejado de las alfombras rojas tradicionales, se desarrolló como una cena íntima que reunió a la élite del reguetón y el trap, transformándose en un espacio de respeto y camaradería entre distintas generaciones de artistas.

La velada destacó por la calidad de sus asistentes, quienes ven en el puertorriqueño una figura de mentoría y liderazgo. Entre los presentes se encontraban leyendas como Daddy Yankee y figuras de peso actual como J Balvin, Maluma y Eladio Carrión.

La reunión también contó con la participación de talentos como Sech, Jay Wheeler, Justin Quiles y el reconocido productor Édgar Barrera. Leila Cobo, directiva de Billboard en español, estuvo presente y describió el encuentro como una muestra de tenacidad y capacidad de guía dentro del negocio musical.

Durante la celebración, Austin Santos —nombre de pila del artista— compartió una reflexión sobre sus orígenes humildes. Recordó la emoción de sus primeros pasos en la industria con una frase que conmovió a los presentes: “Yo me acuerdo que cuando escuché por primera vez una canción mía, me emocioné tanto que empecé a llorar”.

El intérprete enfatizó que la madurez le ha permitido comprender que los procesos actuales son fruto de una preparación espiritual y profesional de años.

El impacto de la reunión se trasladó rápidamente a las plataformas digitales. El cantante panameño Sech aprovechó sus redes para agradecer públicamente los consejos y la cercanía familiar del homenajeado, mientras que Jay Wheeler calificó la invitación como un momento histórico que quedará registrado en los libros del género.

La cena no solo sirvió para festejar el pasado de Arcángel, sino para reafirmar la unidad de un movimiento que sigue dominando las listas de éxito en 2026.

Arcángel, ‘Ícono Urbano’ en los Premio lo nuestro

Bad Bunny emergió como el gran ganador de la edición de 2026 de ‘Premio lo nuestro’, seguido por Carín León, en una gala en la que abundaron las lágrimas, los homenajes y la defensa de los inmigrantes latinos en Estados Unidos.

El artista puertorriqueño fue el máximo ganador de la noche con seis premios, entre ellos Artista del Año, Canción del Año por ‘DTMF’ y Álbum del Año por ‘Debí tirar más fotos’, en una gala que combinó estrenos televisivos, colaboraciones inéditas y homenajes a leyendas de la música latina.

El mexicano Carín León cerró la noche con cinco premios, entre ellos Colaboración del Año Crossover por ‘Lost in Translation’, junto a Kacey Musgraves y Canción del Año Pop Rock por ‘Vivir sin aire’, con Maná.

Karol G y Maluma recibieron tres premios cada uno. Karol G ganó como Artista Femenina del Año Urbano, Canción del Año por ‘Latina Foreva’ y sumó Colaboración del Año Urbano por ‘+57’, en un equipo que incluyó a Feid, DFZM, Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd.

“Este premio demuestra que cuando se hacen las cosas con autenticidad y amor, la gente siempre las apoya y las celebra”, dijo Blessd a la prensa sobre el primer premio de su carrera.

Juanes, quien recibió el premio a la trayectoria, apareció en el escenario vestido con una camiseta con el mensaje “Se habla español”. “Yo le debo todo a este país y la comunidad latina de este país. Esta es mi manera de decir que hay que unirnos y nosotros valemos”, explicó a EFE.

Arcángel recibió el reconocimiento como Ícono Urbano, Los Bukis obtuvieron el premio Legado Musical, el productor Manolo Díaz fue homenajeado con el galardón Visionario, que recibió de manos de su amigo Manuel Alejandro, Juanes y Carlos Vives, quienes lo consideran el artífice de sus carreras en Europa.

La española Paloma San Basilio recibió el Premio a la Excelencia que dedicó a la comunidad hispana. “Creo profundamente en el mestizaje, en quien somos como gente de luz, colores, música, comidas y una forma de ver la vida muy especial”.

El show destacó además por cruces generacionales y guiños a distintas escenas: Elena Rose y Rawayana enlazaron ‘Luna de miel’ y ‘Naguará’, Romeo Santos y Prince Royce ofrecieron una mezcla con ‘Dardos’ y ‘Lokita por mí’, mientras Sebastián Yatra sumó dos estrenos con invitados, primero con Gente de Zona y luego con Silvestre Dangond.