El reconocido actor estadounidense Eric Dane falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años. Era muy reconocido por sus papeles en las famosas series ‘Grey’s Anatomy’, donde actuó como el doctor Mark Sloan durante seis temporadas, y ‘Euphoria’.

Su muerte se dio un año después de que, el pasado mes de abril de 2025, anunciara que le habían diagnosticado Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares y que fue la causa de su deceso.

La noticia fue difundida por los medios norteamericanos de entretenimiento TMZ y la revista People. Este último medio reveló un comunicado de la familia del actor donde confirmaba la noticia y señaló como fueron sus últimos minutos de vida.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, dice el texto citado por People. De acuerdo con información compartida por este medio, la familia también solicitó privacidad en estos “momentos difíciles”.

Asimismo, la familia del actor señaló que Dane “pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”.

Su participación en la serie ‘Grey’s Anatomy’ consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.

Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie ‘The Last Ship’, donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en ‘Euphoria’, en la que interpretó a Cal Jacobs.

En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.