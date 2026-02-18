“Bala Perdida”, narra la historia de un amor inconcluso y prohibido; canción que nace en el campamento musical “Los de la villa”, integrado por Juan Guillermo Muñoz, John Mario Muñoz, Miguel Ángel Granada, José David Guerrero, Daniel Alejandro Uribe y Carlos Frederman Rodríguez; quienes son los compositores y autores de esta obra musical.

La producción y arreglos a cargo de Juan Guillermo Muñoz, John Jairo Muñoz y Miguel Ángel Granada.

La Mezcla, Masterizacion y Coproducción a cargo de Johan Úsuga de Felinos Producciones.

El video fue rodado en la ciudad de Medellín, en las locaciones Alto Estudios, bajo la dirección de Andrés Osorio (Everest Producciones).

Arelys Henao agradece a Dios, a los medios de comunicación y seguidores por el apoyo de siempre.