No hay tiempo para guayabo señores, estamos en carnaval y por mucho que se haya trasnochado ayer durante el primer día, este domingo en la Vía 40 la cita también es tempranera para disfrutar de la Gran Parada de Tradición, un homenaje a los portadores del legado que han mantenido vivas las expresiones más emblemáticas de la fiesta por generaciones.

En el marco de la celebración de los 25 años de la declaratoria del Carnaval de Barranquilla como patrimonio cultural de la nación, serán las expresiones que enaltecen nuestra fiesta las que se paseen a lo largo y ancho del Cumbiódromo para darle vida desde las 10:30 de la mañana a este desfile enfocado en el folclor y en el que todos sus protagonistas hacen su recorrido a pie, aquí no hay cabida para las carrozas.

Este domingo la Vía 40 se llenará de cultura, historia y la alegría de cerca de 130 grupos folclóricos que darán una muestra de la riqueza cultural de la fiesta más grande de Colombia.

Este desfile permite apreciar en un solo escenario lo mejor del Carnaval de Barranquilla, sus danzas, su música, sus ritmos, su diversidad, sus hacedores y la herencia generacional que mantiene viva nuestra fiesta.

Alrededor de 10 mil carnavaleros desplegarán todo su talento, tradición y esencia, ante propios y visitantes que disfrutarán de los líderes de la tradición y las danzas ancestrales como cumbia, congo, mapalé, garabato, son de negro y otras danzas.

Homenaje póstumo

La Gran Parada de Tradición del Carnaval de Barranquilla rendirá un homenaje especial a las danzas de paloteo, una de las expresiones guerreras más antiguas y representativas del carnaval, símbolo de unión, disciplina colectiva y resistencia cultural.

Este desfile exaltará el valor patrimonial del paloteo y honrará la memoria de directoras fallecidas en 2025, quienes dedicaron su vida a salvaguardar sus saberes: Ángela Pedroza, Edaida Orozco y Luisa Orozco. Además, se celebrarán los 90 años del Paloteo Mixto, una de las danzas de relación más vistosas y antiguas de la fiesta.

“La Gran Parada de Tradición es un acto de respeto y gratitud con quienes han sostenido el carnaval desde la raíz. El paloteo representa la fuerza colectiva y la memoria viva de la fiesta”, destacó Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla.

Las danzas irán organizadas por orden de antigüedad, integrando distintas modalidades, y contarán con la participación especial del Paloteo de Gaira, reafirmando este desfile como un espacio de reconocimiento a los tesoros vivos del carnaval y además rendirá homenaje a las Pilanderas de Valledupar. El rey Momo, Adolfo Maury, exaltará a las Farotas de Talaigua.

“Si había un día que estaba esperando con ansias durante todo mi reinado era este, el Domingo de Carnaval, yo vengo de una danza de tradición y sé bien lo que es ser parte de este desfile que encierra toda la tradición, tengo una sorpresa planeada para rendir honores a las Farotas de Talaigua Nuevo, así que los invito a todos a que nos acompañen y hagamos de este desfile una propuesta poderosa. Además me estará acompañando mi Congo Grande de Barranquilla con todas su cuadrillas”, dijo el monarca de la fiesta a EL HERALDO.

Con este desfile, un tesoro cultural para la ciudad y el país, Carnaval de Barranquilla reafirma a sus danzas tradicionales y grupos folclóricos como el corazón que mantiene latiendo esta fiesta patrimonio inmaterial de la humanidad.

El canal regional Telecaribe llevará a Colombia y el mundo todos los detalles.