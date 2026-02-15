La Batalla de Flores del Carnaval del Sur y sus Riberas, que se realiza hoy a partir de las 3:00 p. m. en el municipio de Campo de la Cruz, se consolida como una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del sur del departamento del Atlántico y de los municipios ribereños del río Magdalena, exaltando el patrimonio cultural inmaterial, la identidad caribeña y la participación comunitaria.

En esta edición participarán más de 60 agrupaciones culturales, integradas por alrededor de 2.500 artistas, con una asistencia estimada de 15.000 personas entre habitantes y visitantes.

Además de los municipios del Atlántico, el evento contará con delegaciones invitadas de Bolívar y Magdalena, entre ellos Calamar, Hatoviejo, Arroyo Hondo, Pedraza, Piñón, Cerro San Antonio, Salamina y Concordia, ampliando el alcance interdepartamental de la fiesta.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa destacó que esta celebración representa una expresión auténtica de la cultura popular del sur del departamento. Señaló que la Ruta de la Tradición permite integrar a los hacedores culturales y dinamizar la economía local, al tiempo que fortalece el patrimonio cultural inmaterial.

“El fortalecimiento de la cultura es clave como motor de desarrollo, turismo y cohesión social. Cuando trabajamos unidos, nuestras tradiciones se proyectan con orgullo hacia las nuevas generaciones”, afirmó el mandatario.

La reina del Carnaval de Campo de la Cruz, Keity Almanza, invitó a atlanticenses y visitantes a disfrutar de esta jornada festiva en la ‘Perla del Sur’, donde tradición, identidad y alegría se toman las calles.

El Carnaval del Sur y sus Riberas nació en 1993 y desde entonces no ha dejado de recibir personas de todas partes.

Carnaval de Orquestas del Atlántico en Baranoa

Los amantes de la buena música tienen una cita infaltable hoy en el denominado “corazón alegre del Atlántico”. En la concha acústica de la Banda de Baranoa, se cumplirá desde las 2:00 p. m. el Carnaval de Orquestas del Atlántico, una propuesta liderada por la majestuosa Banda de Baranoa dirigida por el maestro Hilton Escobar.

La propuesta incluye artistas de distintos géneros musicales. El cartel es encabezado por el salsero boricua Charlie Aponte, exintegrante de El Gran Combo de puerto Rico que interpretará clásicos como Trampolín, Brujería, Timbalero, Aguacero, y muchos más.

Otro de los internacionales es el dominicano Wilfrido Vargas que llega con todo su sabor merenguero que es siempre bien recibido y bailado por los atlanticenses.

La propuesta es complementada por el vallenato de Elder Dayán, uno de los herederos musicales de Diomedes Díaz; Mono Zabaleta, Churo Díaz Peter Manjarrés, la música carnavalera de Checo Acosta yFusión Orquesta.

El champetero Mr. Black y su paisano, el cartagenero Hamilton, estrella del Afrobeat.

cortesía

Gran Parada Infantil ‘La Magia de los Sueños’ en Galapa

La Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico continua su recorrido por el departamento. Una de sus paradas este domingo es el municipio de Galapa, donde se vivirá la XIII versión de la Gran Parada Departamental Infantil e Incluyente ‘La Magia de los Sueños’, un evento que ratifica a esta población como referente cultural del Atlántico.

Cientos de niños y niñas, representantes de 43 barrios de Galapa, junto a delegaciones infantiles de distintos municipios del departamento, llenarán las calles de creatividad con disfraces, carrozas y vestuarios cargados de fantasía.

En esta edición, el desfile gira en torno al tema ‘La Magia de los Sueños’, una apuesta que invita a reflexionar sobre los anhelos, aspiraciones y proyectos de vida de la niñez para exaltar el valor de creer, crear y mantenerse fiel a la esencia y a los arraigos culturales. En el marco del evento se realizará la tercera versión del Reinado Intermunicipal del Folclor Infantil e Incluyente, con la anfitrionía de Shayoo Geraldino Cantillo y Emmanuel Pardo. Este evento inicia a las 2:00 p. m.

Posteriormente, tendrá lugar la coronación de los reyes de Seres Capaces, Laura Elvira Ojeda y Alexis López Lara, fortaleciendo el mensaje de inclusión y participación plena en un espectáculo donde la magia, la creatividad y las historias cobrarán vida.

El evento contará con la participación de delegaciones del municipio de Galapa y de otros puntos del departamento.

Todos a vivir el Carnaval desde este municipio lleno de cultura.