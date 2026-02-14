El Carnaval del Bordillo se prepara una vez más para poner a goza a todos los carnavaleros del sur de la ciudad con la monarquía que este año lidera la fiesta, Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón.

El evento lleva el nombre de Sonia Osorio, en honor a la destacada bailarina y coreógrafa colombiana, por su inmenso legado artístico y su labor de salvaguardia de las tradiciones coreográficas de la región Caribe.

A diferencia de la Batalla de Flores tradicional que nació en 1903 como símbolo de paz por la Guerra de los Mil Días, el desfile de la 44 se enfoca específicamente en la preservación de las 13 danzas patrimoniales y en mantener viva la memoria festiva de Barranquilla.

Este desfile es el acto central del carnaval de la 44 y reúne anualmente a más de 100 grupos folclóricos y cientos de disfraces individuales que rinden tributo a la identidad caribeña.

Así se vivirá

Este sábado, a partir de la 1:00 de la tarde, desde la carrera 44 con calle 75 hasta la Plaza de la Paz, la versión número 27 de la Batalla de Flores del Recuerdo ‘Sonia Osorio’, tendrá una temática especial en homenaje al natalicio de Gabriel García Márquez.

“Vamos a observar cumbiamberas con faldas llenas de flores, mariposas amarillas y carrozas alusivas a Macondo y a Cien años de soledad. Es una temática que manda un mensaje de lo que se está viendo en el desfile”, explicó Edgar Blanco, director y fundador del Carnaval de la 44 a El HERALDO.

La puesta en escena reunirá más de 60 grupos folclóricos provenientes de distintas regiones del país como Neiva, los Llanos Orientales, Santander, Medellín, Cartagena, Mompox, Ciénaga y Santa Marta, además de representaciones del Atlántico y Barranquilla. También participará el grupo folclórico Macondo, con sede en Madrid (España), que llega como invitado especial.

“El desfile abrirá con un homenaje a la comparsa Selva Africana y a su director José Llanos, quien celebra 50 años de vida carnavalera. Más de 300 bailarines y 15 músicos encabezarán el recorrido en un tributo a esta emblemática agrupación”, mencionó Blanco.

Con motivo de esta actividad, se implementará un cierre total temporal de la carrera 44 entre calles 79 y 53, desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y el adecuado desarrollo del desfile.

Las autoridades han dispuesto rutas alternas para facilitar la movilidad. Se recomienda a los conductores utilizar las calles 53B y 80, así como las carreras 47 y 41, como vías principales de desvío.

En el bloque de carrozas estarán los reyes del Carnaval de la 44 Sharon Hurtado, Luis Mauricio Aragón, los reyes infantiles Ashley Gómez y Germán Palomino, además de la Reina popular de Soledad, Jairo Polo presidente de la Corporación Autónoma del Carnaval Gay y Linda Yepes, entre otras figuras.

Control de la economía

Este evento mantiene el sello popular que ha distinguido al Carnaval de la 44 durante más de dos décadas, es una fiesta abierta, incluyente y pensada como alternativa para quienes no pueden acceder a eventos pagos. En los últimos días se han escuchado rumores de que el valor de las sillas aumentó considerablemente, Edgar Blanco mencionó su opinión y preocupación al respecto aclarando algunas dudas.

“Nosotros nunca hemos estado en el negocio de las sillas. El Carnaval de la 44 nació como una verdadera alternativa para un sector de la comunidad que no tiene recursos para pagar eventos donde se cobre entrada. Una silla a 50 o 60 mil pesos ya no es rebusque, es negocio”, afirmó.

El director hizo un llamado a las autoridades distritales para que regulen los precios y garanticen que el público pueda disfrutar de los desfiles sin barreras económicas.

Para la organización, el espíritu del Carnaval de la 44 también se refleja en la economía popular que se mueve alrededor del evento, vendedores de arepas, chuzos, chorizos, espuma, agua y cerveza encuentran en estos días una oportunidad para generar ingresos.