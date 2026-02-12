Esta noche el par vial de la carrera 50 vuelve a convertirse en ese territorio donde las tamboras mandan y las voces ancestrales recuerdan de dónde viene el Caribe.

La Noche del Río celebra dos décadas de historia, un ritual que desde 2006 convoca a miles de corazones alrededor de los cantos ribereños del Magdalena y los ríos de la región.

Desde 2023, el evento fue adoptado por la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (Clena) con el propósito de mantener vivo un legado que nació bajo la dirección de Carmen Arévalo y el investigador Guillermo Carbó.

Desde las 6:00 p. m. estarán en escena más de 110 artistas, con agrupaciones integradas en promedio por 16 músicos y bailarines. Entre los invitados se destacan Dinastía y Folclor, de San Martín de Loba, liderada por Ismael Ardila y Ana Regina, reconocida por su interpretación de la tambora; y Tambores de Cabildo, bajo la dirección de Rafael Ramos Caraballo, que presentará por primera vez en este escenario 20 tambores sonando al unísono.

Entre quienes regresan esta noche al escenario están los Gaiteros de Pueblo Santo. Para su director, Marlon Peroza, el vínculo es grande. “Para Gaiteros de Pueblo Santo, la Noche del Río es la casa, es nuestra casa, nuestro espacio seguro. Era un sueño poder estar viendo a los maestros desde las gradas… hasta que se nos cumplió en el año 2011”.

Desde entonces, la relación se ha fortalecido. Esta será su cuarta participación. “Nos encanta poder celebrar estos veinte años de crecimiento. Yo podría decir que Gaiteros de Pueblo Santo también escénicamente es un resultado de los esfuerzos de la Noche del Río”, sostiene.

Una infortunada ausencia

La música que debía viajar desde Urabá hasta Barranquilla se quedará esta vez en su territorio, cuidando a su gente. La Fundación Bullerenguera Palmeras de Urabá no podrá estar presente debido a la emergencia climática que golpea con fuerza a su región y que hoy tiene como prioridad la seguridad de sus comunidades.

A través de un comunicado, la agrupación agradeció la invitación y lamentó no poder asistir a lo que iba a ser su primera presentación en el evento. “Para nuestra agrupación era un honor poder compartir el bullerengue y la riqueza cultural de Urabá en un escenario tan importante”.