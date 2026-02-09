Los cantantes colombianos Luis Alfonso y Manuel Turizo recolectaron este domingo 260 millones de pesos (unos 70.000 dólares) para ayudar a los afectados por las lluvias en el departamento caribeño de Córdoba, que han dejado unas 43.000 familias damnificadas.

Lea aquí: La tradición impera en Galapa durante la Gran Parada Departamental

Luis Alfonso y Turizo, quien es oriundo de esta región, realizaron esta iniciativa en una transmisión en vivo en Instagram junto al influenciador Yeferson Cossio y al CEO de la promotora musical Industria INC, Juan Diego Medina.

Allí, señalaron los promotores de la iniciativa, “lograron animar a las personas para que donaran y recaudaron 260 millones de pesos”, un trabajo en el que también ayudaron el cantante Kapo, la promotora de eventos CMN y Sony.

Las lluvias, escasas para esta época del año en Colombia, se intensificaron por la presencia de dos frentes fríos del hemisferio norte -uno la semana pasada y otro este fin de semana- que han llegado hasta el sur del mar Caribe y provocado la crecida de ríos que, en el caso de Córdoba, afectan a 24 de los 30 municipios del departamento, es decir, el 80 % del territorio.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, aseguró en una entrevista con EFE ese departamento enfrenta una emergencia por inundaciones “sin precedentes” y dijo que el principal desafío será la recuperación económica de una región con vocación agroindustrial, cuya economía se basa en la ganadería, la agroindustria y la pesca, entre otros sectores.

Le puede interesar: Shakira recuerda su actuación junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2020 y le desea “todo lo mejor esta noche”

Igualmente destacó la respuesta solidaria de la población civil y del sector privado e hizo un llamado a la comunidad internacional para respaldar los esfuerzos humanitarios destinados a aliviar la situación de miles de familias cordobesas afectadas por las inundaciones.