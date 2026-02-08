Galapa vive este domingo la versión 44 de la Gran Parada Departamental del Folclor, uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval del municipio y una de las principales paradas de la Ruta de la Tradición que impulsa la Gobernación del Atlántico, con el acompañamiento de la embajadora del Carnaval 2026, Stefany Martínez Barceló.

El desfile arrancó a las 2:00 de la tarde y avanza por las principales calles del municipio con la participación de 150 grupos folclóricos, disfraces individuales y colectivos, y cerca de 7.000 hacedores del Carnaval, que llenan el recorrido de música, danza, color y tradición. La jornada es organizada por la Alcaldía de Galapa y cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico.

Durante el desarrollo del desfile, Galapa reafirma su identidad como “La tienda del Carnaval”, un territorio reconocido históricamente por la elaboración de máscaras, comparsas y carrozas que nutren el Carnaval del Atlántico y de Barranquilla, con el sello distintivo de lo Hecho en Galapa.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destaca el papel de los gestores culturales en esta manifestación. “Galapa es un territorio donde el Carnaval se construye desde el trabajo constante de sus gestores y hacedores culturales. Ellos son el corazón de nuestras fiestas y los verdaderos portadores de la identidad del Atlántico”, señala el mandatario.

Por su parte, el secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico (e), Jorge Ávila, resalta que la Gran Parada hace parte del acompañamiento que brinda la Ruta de la Tradición a los municipios. “Acompañamos estos procesos para fortalecer las manifestaciones culturales, visibilizar a los hacedores y apoyar con estímulos a quienes mantienen vivo nuestro patrimonio”, afirma.

Desde el municipio, el alcalde de Galapa, Fabián Bonett Berdugo, subraya el impacto cultural y económico del evento. “La Gran Parada Departamental del Folclor refleja el compromiso de nuestra gente por preservar sus tradiciones, especialmente la elaboración de las máscaras, símbolo de nuestra identidad cultural, y se consolida como una plataforma para el desarrollo económico del municipio”, expresa.

La embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, Stefany Martínez, destaca el valor de este desfile dentro del recorrido cultural departamental. “La Gran Parada de Galapa representa la esencia del Carnaval del Atlántico: tradición viva, talento local y participación comunitaria. En cada municipio el Carnaval se vive con identidad y sentido de pertenencia”, manifiesta.

Josefina Villarreal Gran Parada Departamental del Folclor 2026.

Mientras el desfile continúa su recorrido, el público acompaña con entusiasmo el paso de las agrupaciones, en una jornada que combina tradición, convivencia y orgullo cultural. En horas de la noche, la programación se traslada a la tarima principal, mientras el evento es transmitido en vivo por Telecaribe, llevando esta expresión del folclor galapero a toda la región Caribe y al país.