Este año los certámenes más importantes del Carnaval del Atlántico han sido conquistados por las anfitrionas. La semana pasada el Sirenato de la Cumbia fue ganado por Chary Gerónimo Cabana, reina central de Puerto Colombia, y la noche de este sábado la representante de Santo Tomás, Shaddia Navarro De las Salas, hizo lo propio en la edición 49 del Reinado Intermunicipal.

Su prueba de talento ante el jurado y las sonrisas robadas durante el recorrido de Batalla de Flores la hicieron merecedora de una corona que el pueblo tomasino pedía a gritos, ya que vieron en Shaddia a una joven que ama profundamente la cultura de su municipio.

El cuadro de honor quedó así: la virreina fue María Paula Amaya, de Soledad; la primera princesa Sandry Charris, representante de Palmar de Varela; la segunda princesa Ana Victoria Cantillo, de Suán y la tercera princesa fue la reina de Malambo, Isabella Peralta.

En diálogo con EL HERALDO, la nueva soberana del Reinado Intermunicipal, se mostró muy emocionada porque muchas reinas dijeron sí a participar en esta edición 49, para compartir la esencia de cada municipio.

Orlando Amador Reina de Santo Tomás 2026 , Shaddia Navarro De las Salas.

“Gracias a Dios conecté con la gente y eso fue clave para el título, en Puerto Colombia también me pasó igual y me quedé con el virreinato del Sirenato de la Cumbia. Para mí es un placer representar a la juventud, porque tengo solo 18 años y estoy segura de que nos vamos a apropiar de todas las enseñanzas que nos han dejado nuestros padres”.

Para Shaddia reflejar su esencia fue clave. “Mi altura (1.76 cms), mi forma de hablar muy fluida y también representar el legado que me ha dado mi madre Irina De las Salas, quien hace 20 años fue soberana del Carnaval de Santo Tomás, eso fue una motivación extra para ir por la corona, ya que ella no estuvo en el Sirenato y en el Reinado Intermunicipal fue primera princesa, así que siento que también le cumplo el sueño a ella”.

La entusiasta joven contó que hoy cuenta una madurez cultural, pues baila desde los cinco años y desde entonces es consciente de la importancia de ser portadora de la tradición.

“Mi objetivo ahora es que los jóvenes nos apropiemos de los nuevos lenguajes para llevar la cultura atlanticense por el mundo”, concluyó.