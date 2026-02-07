Después del Carnaval de Barranquilla, el segundo lugar del Atlántico que congrega más personas alrededor de la cultura durante esta temporada festiva es Santo Tomás. Hoy en este municipio, ubicado en la franja oriental del departamento, se cumplirá la Batalla de Flores y la edición 48 del Reinado Intermunicipal.

Lea aquí: Shakira, la “residencia centroamericana” en El Salvador entre el entusiasmo y la polémica

A partir de las 12:30 del mediodía, las principales calles del la población se llenarán de color, música y tradición con un desfile encabezado por la reina del Carnaval de Santo Tomás, Shaddia Navarro Salas, y la embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, Stefany Martínez Barceló.

Cortesía Los tomasinos le abren los brazos al mundo para que disfruten hoy de dos grandes eventos.

El recorrido reunirá a cerca de 3.000 artistas, 78 agrupaciones folclóricas, 20 disfraces colectivos y la participación de 18 reinas representantes de los municipios del departamento. La jornada cultural espera recibir cerca de 500 mil asistentes, consolidándose como uno de los eventos más multitudinarios del Carnaval del Atlántico.

La alcaldesa de Santo Tomás, Paula Hun Badillo, destacó la importancia de esta celebración para el municipio y el departamento. “Invitamos a todos los habitantes del Atlántico y de la región Caribe a que se gocen en paz con nosotros la Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal que se celebran aquí, en Santo Tomás”, expresó la mandataria.

Por su parte, la embajadora del Carnaval del Atlántico resaltó el valor cultural del evento y la participación de los municipios. “La Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal en Santo Tomás representan la esencia del Carnaval del Atlántico, la alegría, la diversidad y el talento de nuestros artistas, gestores culturales y agrupaciones. Como embajadora, mi mensaje es invitar a propios y visitantes a vivir el Carnaval desde nuestros municipios, desde nuestras raíces y tradiciones, y a celebrarlo con orgullo, el Carnaval del Atlántico, donde todo comenzó: en nuestros pueblos, en lo que nos enseñaron los abuelos, en las calles, en las danzas y en la música que mantienen viva esta fiesta del Atlántico para el mundo”, expresó la soberana.

Nuevo recorrido

Este año se tomó la decisión de cambiar el recorrido, teniendo en cuenta la evolución que viene teniendo el Carnaval de Santo Tomás, que cada vez más genera mayor expectativa entre los visitantes y tomasinos.

El recorrido tendrá una distancia total de 2,3 kilómetros, iniciando en el sector La Frontera y finalizando en el parque Las Palmeras, con orientación sur–norte. El desfile se desarrollará principalmente sobre la vía nacional 2516, en un trayecto aproximado de un kilómetro.

Cortesía Las danzas del Atlántico tienen su lugar de privilegio en este desfile.

El punto de partida será la carrera 1 con calle Nueva, sobre la vía nacional 2516, en el sector La Frontera, mientras que la finalización se realizará en el parque Las Palmeras, ubicado en la calle 8A con carrera 17, barrio Las Palmeras, municipio de Santo Tomás.

Asimismo, se determinó el cierre total de la vía nacional 2516 (oriental) entre los kilómetros 56 y 64, con el fin de garantizar el desarrollo seguro del desfile.

Fiesta imparable

Una vez termine el desfile de la Batalla de Flores, las reinas serán llevadas al escenario principal donde estará instalada una hermosa tarima y allí se elegirá la reina intermunicipal, la virreina y princesas.

Luego se iniciará la presentación musical, la cual estará integrada por el merengue de Sergio Vargas, el vallenato de Diego Daza y Rolando Ochoa, Criss & Ronny, La Charanga del Sur, Julio Rojas & Tavo Sumoza, y el vallenato de Santo Tomás con Julio Charris.

Shaddia Navarro Salas, reina del Carnaval de Santo Tomás 2026, sostuvo que su municipio se ha preparado para recibir a los visitantes provenientes de distintos puntos del Atlántico y del país. “Nuestro carnaval es una fiesta en constante crecimiento que todos disfrutan gracias a la calidez humana de los tomasinos, aquí nos hemos preparado con tiempo para que cada visitante pueda disfrutar de un espectáculo único y también de un buen sancocho que los llene de energía”, dijo la joven de 18 años, estudiante de Comunicación Social.

Le puede interesar: La ‘Noche de Faroles y Tambores’ rinde homenaje a Palma Africana y Carmen Meléndez por sus 50 años de tradición

Finalmente, el secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico (e), Jorge Ávila, destacó el compromiso de la comunidad con la preservación de su identidad cultural. “Santo Tomás es un territorio que ha sabido cuidar y transmitir su legado cultural de generación en generación. La Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal son una muestra del compromiso de los tomasinos por preservar sus costumbres, sus saberes y su identidad, manteniendo viva la esencia del Carnaval del Atlántico como patrimonio cultural que se hereda, se protege y se celebra colectivamente”, afirmó.