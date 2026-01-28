La sal gruesa se ha consolidado en el mercado como un recurso natural para limpiar y desinfectar el inodoro sin químicos agresivos que ocasionen daños colaterales.

Esta alternativa natural es ideal para el mantenimiento del hogar, en especial para la limpieza del inodoro, ya que es un ingrediente común en la cocina, que ofrece una solución económica y eficaz, capaz de combatir residuos, eliminar sarro y reducir malos olores.

Su uso, cada vez más popular, responde a la necesidad de mantener la higiene del baño de forma sustentable, aprovechando las propiedades antibacterianas y desinfectantes que aporta esta sal marina.

Beneficios de utilizar sal gruesa en los inodoros

El mayor beneficio son las propiedades antibacterianas y desinfectantes, por lo que se recomienda colocar porciones e sal en las esquinas del baño o en recipientes para que absorba las impurezas.

