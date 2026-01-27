A dos semanas del lamentable accidente aéreo en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo de trabajo, su madre, Luz Mery Galeano, decidió hablar públicamente por primera vez y compartir uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Lea más: Estas son las joyas de Yeison Jiménez que encontraron entre las cenizas

La mujer recordó los momentos junto a su hijo y manifestó cómo recibió la noticia que cambió su historia para siempre. Según contó, la información le llegó a través de una llamada inesperada. “Me acaba de llamar un amigo de la Fiscalía y me dice que la avioneta de Yeison se accidentó”.

Hasta ahora, solo las hermanas del cantante se habían pronunciado en redes sociales para despedirlo. Sin embargo, Luz Mery Galeano decidió abrir su corazón ante las cámaras y revelar detalles inéditos sobre la vida y los últimos momentos de Yeison Jiménez.

Redes sociales Avioneta en la que se estrelló Yeison Jiménez.

Durante su entrevista en el programa Día a Día, recordó la llamada que la alertó sobre el accidente ocurrido en Paipa, Boyacá. “Me llama mi amiga de Chiquinquirá y me dice que un amigo de la Fiscalía le dijo que la avioneta de Yeison se siniestró y, pues, que todo lo que había ahí se quemó”.

Ver más: Así fue el último momento de Yeison Jiménez con su esposa: habló conductor que transportó al cantante horas antes del accidente

Además, explicó que años atrás vivió una situación similar que terminó siendo una falsa alarma, por lo que en esta ocasión pensó que el desenlace no sería real.

“Yo lo tomé con más calma porque pensé que ya me hubiera llamado mi hija o algo. A pesar de eso, tampoco se me dio por llamarlo a él o a alguien de su equipo de trabajo”.

La angustia aumentó cuando intentó comunicarse con su hija menor sin obtener respuesta, momento en el que, según confesó, “sintió que pasaba algo muy raro”. Tras varios minutos de incertidumbre, recibió finalmente la llamada de su hija mayor con la noticia definitiva: “Mamá se nos fue el niño”.

El impacto fue inmediato. Luz Mery Galeano aseguró que lanzó “un grito desgarrador que pensó que todo el pueblo de Manzanares lo había escuchado”. Desde entonces, entró en un estado de shock que le impidió dormir y alimentarse durante horas, mientras intentaba asimilar la pérdida.

Mientras avanzan las investigaciones de las autoridades para esclarecer las causas del siniestro que acabó con la vida del artista caldense, en distintas regiones del país continúan los homenajes para honrar su legado musical y humano.

Lea también: Italia crea un empleo para cuidar emocionalmente a las mascotas con formación oficial

Uno de los primeros actos conmemorativos tuvo lugar en el Movistar Arena, escenario que reunió a familiares, amigos, colegas y fanáticos, quienes corearon al unísono las canciones que marcaron la carrera del intérprete.

Concierto en homenaje a Yeison Jiménez

Como parte de los homenajes póstumos, el próximo 31 de enero se llevará a cabo un concierto en memoria de Yeison Jiménez, quien estaba a punto de cumplir uno de sus grandes anhelos artísticos, presentarse nuevamente en el estadio El Campín.

Carlos Ortega/EFE AME5197. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/01/2026.- Seguidores del cantante colombiano Yeison Jiménez participan en un homenaje póstumo este miércoles, en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia). En medio de un ambiente más cercano a la celebración que al duelo, miles de personas se dieron cita para acompañar al cantante colombiano de música popular, que murió el sábado en un accidente de avión. EFE/ Carlos Ortega

La familia y el equipo de trabajo del cantante confirmaron mediante un comunicado el cambio de fecha del evento, que celebrará su trayectoria musical. También informaron que contará con la presencia de artistas destacados y que quienes ya adquirieron sus entradas podrán conservarlas, pues “se mantienen las mismas ubicaciones adquiridas inicialmente”.

No olvide leer: Así es cómo los ciberdelincuentes suplantan la identidad de las plataformas de streaming para robar sus datos