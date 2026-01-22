Casi 50 artistas harán parte del Festival Centro 2026 que se llevará a cabo del 29 de enero al 1 de febrero de 2026, el centro de Bogotá. Cuatro días en los que esta parte de la capital se transformará en un territorio sonoro con conciertos de entrada gratuita.

La programación que cruza tradición, vanguardia, electrónica, raíz, rock, salsa, hip hop y música para las infancias, es liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA).

Festival Centro

“El cartel de este año parte de confirmar que en los sonidos de la diferencia nos encontramos. En cultura, Bogotá es universal y ese es el ADN de nuestra bogotaneidad: historias y maneras distintas de crear y vivir la música, que es justamente lo que vemos en los artistas del cartel”, sostiene Blanca Andrea Sánchez, directora de FUGA.

El festival se desarrollará en escenarios que articulan el corazón de la ciudad con instituciones culturales, universidades y espacios independientes como el Muelle de la FUGA, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Teatro al aire libre La Media Torta. Escenarios es los que se presentarán durante cuatro días un total de 49 artistas.

Este circuito se complementa con espacios de circulación alternativa y comunitaria como el Teatro Lourdes, la Sala Delia Zapata y la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes, La K-Zona y Casa Magola, “consolidando una experiencia diversa que conecta música, territorio y públicos a lo largo de varios días de programación continua en el centro de Bogotá”. Junto a escenarios académicos y culturales como el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, el Teatro El Dorado y el Teatro Crisanto Luque de la Universidad ECCI.

Festival Centro

“El Centro se ha convertido en un territorio donde la inclusión se vive y donde la cultura genera conexiones, construye tejido, activa economías y fortalece la vida urbana. Ese es el sentido del festival y la apuesta que seguimos impulsando”, agregó la directora.

El cartel completo de los artistas que se presentarán:

Afaz Natural.

Alguien Nos Dijo.

Alto Grado.

Anamaría Oramas.

Anónimas & Resilientes.

Voces del Bullerengue.

Antonia Jones, Buendía.

Calle Jaguar.

Carlos Rico “El Propio Cimarronero”.

Chongo de Colombia.

Combo Chimbita.

Diana Burco.

Diana Paipa.

DJ Fresh.

Ëda Díaz.

El Supersón Frailejónico.

Ensamble Baquiano.

Gina Savino.

Guafa Trío.

Jack N’ Grass.

La BOA.

La Errática.

La Matachera.

La May y Los Curanderos del Ritmo.

Locos Lucas.

Los Carrangomelos.

The Latin Brothers.

Los Setas.

Lucía Pulido.

María Mulata.

Matar Fuma.

Mauricio Arias-Esguerra.

N.Hardem & United Fruit Co.

Nasa Histoires.

Nicolás Ospina y Laia Ospina.

Nicoyembe, OPA!

Parlantes.

Piangua.

Richard Blair.

Romperayo.

Rummy Olivo.

Ruzto.

Selva Volcán.

Sergio Arias & Malalma.

Tamsaianka.

Tatiana Duplat Ayala.

Tatiana Gómez “Madame”.

Tribu Baharú.