Sabrina Carpenter será una de las cantantes que actuará en la 68ª edición anual de los premios Grammy que se llevará a cabo el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, informó la Academia de la Grabación.

La ganadora de dos Grammy en 2025 está nominada este año en seis categorías entre las que se encuentran las más importantes de estos premios como grabación y canción del año por su tema ‘Manchild’ o álbum del año y mejor álbum de pop vocal por ‘Man’s Best Friend’.

Este será el segundo año consecutivo en el que Carpenter actuará en esta gala y es la primera artista confirmada para esta edición. La cantante aspira además a los premios a mejor interpretación pop en solitario y mejor vídeo musical por ‘Manchild’.

El comediante sudafricano Trevor Noah, será nuevamente el presentador de los Grammy que se transmitirán en vivo por CBS Television Network y estarán disponibles para transmitir en vivo y bajo demanda en la plataforma de streaming Paramount+.

El rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la 68ª edición de estos premios al encabezar la lista de nominaciones con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas.

Más sobre la gala

Se conoció que los Premios Grammy 2026 se podrán ver en streaming a través de la plataforma Paramount+.

Los ganadores de los galardones serán elegidos por los miembros votantes de la Recording Academy. Las propuestas musicales elegibles son las publicadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

La lista completa de nominados fue anunciada el 7 de noviembre de 2025 por la Academia y está liderada por el cantante estadounidense Kendrick Lamar con 9 candidaturas, seguido por Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut con 7 cada uno.

Mientras que los artistas Sabrina Carpenter, Leon Thomas y el ingeniero de mezcla Serban Ghenea destacan con 6 nominaciones.

En cuanto a los artistas latinos, el puertorriqueño Bad Bunny cuenta con más nominaciones a la edición 68. Sumado a esto, los cantantes Gloria Estefan, Fito Páez, Karol G, Rauw Alejandro, Natalia Lafourcade y Alejandro Sanz también fueron postulados.