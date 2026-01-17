Una escena poco común tuvo lugar en el Zoológico de Memphis, en Estados Unidos, donde una mamá orangután dio a luz a una cría por medio de cesárea. El hecho ocurrió a principios de diciembre del año pasado.

Lea también: El número de la carroza que llevó a Yeison Jiménez salió premiado en la lotería: hubo varios ganadores

Jahe, la mamá orangután, dio la bienvenida a una pequeña con el apoyo de los equipos de Cuidado Animal y Veterinaria del Zoológico, según informó la propia organización.

La nueva cría fue nombrada Ruhana que significa alma, espíritu o esencia de vida en sánscrito y rinde honor a Ruhana Kuddus, la primera mujer periodista indonesia y una defensora pionera de los derechos de las mujeres.

Memphis Zoo Welcomes Baby Orangutan🦧



Earlier this month, orangutan mom Jahe welcomed a baby girl with the support of Memphis Zoo’s Animal Care and Veterinary teams.



Orangutans are Critically Endangered, making each birth in accredited zoological care an important contribution… pic.twitter.com/GlXbaKs4mv — Memphis Zoo (@MemphisZoo) December 27, 2025

“Los orangutanes se encuentran en peligro crítico de extinción, lo que hace que cada nacimiento en centros zoológicos acreditados sea una contribución importante para la sostenibilidad de las poblaciones gestionadas, así como para los esfuerzos continuos de investigación y conservación”, sostuvo el zoológico.

Lea también: Intereses de cesantías 2026: valor, fechas de pago y cómo los reciben los trabajadores

Debido a que los partos por cesárea son poco comunes en los orangutanes, el zoológico reunió a un equipo de cuidado especializado que incluyó expertos veterinarios, un ginecobstetra, un neonatólogo y enfermeros especialistas en neonatología para apoyar a Jahe y a su bebé durante el parto y los cuidados iniciales.

Memphis Zoo

“El nacimiento fue el resultado de meses de preparación, que incluyeron entrenamiento y observación enfocados en generar confianza y ayudar a Jahe a mantenerse cómoda con las rutinas de cuidado y los procedimientos veterinarios”, precisaron.

Tras el nacimiento, Jahe y su bebé entraron en un periodo de recuperación monitoreado permanentemente. Mientras Jahe sanaba de la cirugía, los equipos de Cuidado Animal y Veterinaria proporcionaron cuidados suplementarios temporales para apoyar la salud y el desarrollo de la bebé. Ese periodo de cuidados ha concluido con “éxito” y la bebé se ha reunido con Jahe. Ambas continúan fortaleciendo su vínculo bajo la estrecha observación de los equipos del Zoológico.

Lea también: Productor de Yeison Jiménez contó que el cantante sentía que debía grabar ‘Destino final’ rápidamente

Find out all things new with Jahe and Ru! 💕 We're kicking off the weekend with a closer look at how Ruhana and Jahe are doing behind-the-scenes with Associate Curator Melissa.#memphiszoo #baby #orangutan #babyanimals #behindthescenes pic.twitter.com/9qxSUNu0O5 — Memphis Zoo (@MemphisZoo) January 9, 2026

Este nacimiento fue calificado como un “hito” que requirió del esfuerzo coordinado de múltiples veterinarios, cuidadores y personal de Nutrición, Investigación y Conservación que desempeñaron papeles clave antes, durante y después del parto; muchos de ellos trabajando tras bambalinas para apoyar tanto a la madre como a la pequeña.

El Memphis aclaró que la recién nacida y su madre permanecerán fuera de la vista del público hasta que ambas estén listas para explorar su exhibición. “Nos aseguraremos de compartir esa noticia con todos los seguidores del Zoológico cuando llegue el momento”.

Memphis Zoo

Ya ha pasado más de un mes desde la cesárea y la pequeña Ruhana ha pasado sus días alimentándose y tomando siestas, según dijeron. Además, los cuidadores continúan monitoreándola cuidadosamente junto a Jahe.