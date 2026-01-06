El pasado 10 de diciembre se celebró en Noruega la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 para la líder opositora venezonala María Corina Machado. A causa de imprevistos durante el viaje desde Venezuela, ella no pudo llegar a tiempo a Oslo para la gala, pero su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón en su nombre y leyó el discurso que había preparado.

El artista encargado de abrir la ceremonia fue Danny Ocean, compatriota de Machado, quien se hizo famoso con su canción ‘Me rehúso’, que habla del dolor de migrar y dejar atrás a un amor y por ello considerada una de las canciones del exilio.

“Yo nací en esta ribera. Del Arauca vibrador”, comenzó a cantar de forma lírica y acompañado de un piano Danny Ocean, versionando la tradicional canción ‘Alma Llanera’, convertido en un segundo himno nacional de Venezuela.

Lanzada en 1914, ‘Alma Llanera’ es un joropo cuya musicalización fue obra del maestro Pedro Elías Gutiérrez y la letra es de la autoría de Rafael Bolívar Coronado.

Presentación de Danny Ocean en la gala del Nobel de Paz 2025

No fue decisión de Danny Ocean abrir con esta canción la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, sino que se trató de una petición directa de la galardonada, María Corina Machado, según reveló este martes Álvaro Cadavid, ingeniero y productor musical colombiano que trabaja con el cantante venezolano.

En entrevista con ‘Blu Radio’, Álvaro Cadavid contó detalles del proceso creativo para llegar a la versión en piano de ‘Alma Llanera’, pues él hizo parte del equipo encargado del proyecto.

Dijo que al principio fue complicado encontrar un ritmo que se adaptara al estilo de Danny Ocean, pero que al mismo tiempo no hiciera perder el sentimiento y significado cultural de la canción original. Probaron varios sonidos que no les convencieron hasta que finalmente decidieron interpretar una versión en piano.

“Fue la que más resonó por su cercanía emocional”, señaló Álvaro Cadavid en la citada emisora.

Así, en el instrumento estaba el pianista Curtis Crump Jr. y Danny Ocean prestó su voz para esta versión de ‘Alma Llanera’ que cautivó a los asistentes de la ceremonia y que logró ‘remover las fibras’ de los millones de venezolanos que seguían la transmisión en vivo de gala desde sus casas.

“Es un genio. Yo conozco poca gente que entienda la música como él la entiende”, dijo cadavid sobre el estadounidense Curtis Crump Jr., quien fue clave para encontrar la melodía que se quería.

Nobel Prize Danny Ocean interpretó ‘Alma Llanera’ en la ceremonia de entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado.

Cuando fue preguntado sobre un posible regreso de Danny Ocean a Venezuela, el productor musical colombiano manifestó que no sería pronto porque la situación política del país sigue siendo compleja tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Los conciertos en Venezuela son el sueño más grande de Danny”, concluyó el productor, “pero todavía falta camino por recorrer”, sostuvo.