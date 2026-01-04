La coordinadora de la coalición opositora Comando Con Venezuela en Estados Unidos, María Teresa Morín, aseguró este domingo que María Corina Machado aún no está preparada para enfrentarse a la cúpula del Gobierno chavista tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, pero confió en el proceso de transición impulsado por Washington.

“Tienen las armas, tienen a criminales, tienen a los colectivos, tienen a Diosdado Cabello, que controla el ejército y que tiene toda la estructura militar de su lado. Nosotros no tenemos cómo enfrentarnos y a eso se refería el presidente Donald Trump”, expresó Morín durante una manifestación convocada en Miami por el partido de Machado, Vente Venezuela.

Preguntada por las palabras del republicano, quien consideró el sábado que la también premio Nobel de la Paz “no cuenta con el respaldo necesario para gobernar el país”, Morín aseguró que tanto Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, se referían a que durante el periodo de transición hace falta tener a un equipo o a una persona con poder y acción sobre la “estructura criminal” en Venezuela.

Rubio dijo este domingo que la recién nombrada presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez “es alguien con quien se puede trabajar”, aunque Trump advirtió de que “si no hace lo que es correcto, va a pagar “un precio muy alto, incluso más que Maduro”.

Otro de los organizadores de Vente Venezuela en EE.UU., Edgar Simón, abogó por la celebración de elecciones generales en el país para renovar todos los poderes públicos y tras las que augura una abrumadora mayoría de María Corina Machado.

Ni Simón ni Morín cuestionan el apoyo de Trump a la líder de la oposición, y confían en las maniobras de Washington para llevar a cabo una transición en Venezuela.

“Llevamos 48 horas sin dormir, pero este es el insomnio más esperado por los venezolanos desde hace décadas”, expresó la coordinadora con emoción.

Sin embargo, la líder de esta plataforma política de la oposición venezolana no descartó la posibilidad de un segundo ataque que “haga aterrizar” al resto del Gobierno chavista tras la captura de Maduro, quien se encuentra en una cárcel de Nueva York junto a su esposa Cilia Flores.