Tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas, se van conociendo más detalles de la inesperada intervención estadounidense en territorio venezolano.

Leer más: Departamento de Justicia de EE. UU. retira la afirmación de que el “Cártel de los Soles” exista, según The New York Times

Esta vez, The New York Times y Wall Street Journal revelaron que la CIA, el principal servicio de inteligencia exterior del gobierno de Estados Unidos, habría recomendado dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez, quien en efecto se posesionó como presidenta (e) del país suramericano, ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el Ejército.

Según los medios estadounidenses, Donald Trump decidió apostar por la continuidad del régimen chavista porque cree que así garantiza mejor la estabilidad en el país latinoamericano.

Cabe recordar que apenas 48 horas después de la detención de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas especiales del ejército estadounidense, la número dos del régimen chavista pasó a tener el poder absoluto de Venezuela.

Ver también: IPC del DANE para 2026: ¿Cuánto subirían los arriendos y los servicios públicos este año?

Para esto, Washington se habría basado en unos informes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, en los cuales los espías estadounidenses aconsejaron a la Casa Blanca que era más conveniente mantener en el poder a los funcionarios fieles al régimen chavista porque así controlan el Ejército y las fuerzas policiales.

Pudo conocerse, que el informe de inteligencia fue solicitado para analizar los posibles escenarios que se darían sin Maduro en el poder.