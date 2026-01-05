El Carnaval de Negros y Blancos se convierte en la primera gran fiesta cultural del año en Colombia. Se trata de una festividad que tiene como epicentro Pasto, y es una fiesta Patrimonio de la Humanidad reconocida por sus desfiles, música y tradición cultural que honra la historia de la región, incluyendo el Día de Negros y el Gran Desfile Magno.

Este martes 6 de enero se cumplirá el desfile magno. Este es el día central del Carnaval de Pasto, el día de blancos es engalanado con las majestuosas carrozas de los artesanos, que dejan ver en senda desde las 8:00 a. m. el trabajo que durante meses han adelantado en sus talleres.

Cortesía Alcaldía de Pasto Los pastusos disfrutan al máximo del Carnaval de Negros y Blancos.

En la Plaza del Carnaval, la Rumba Carnavalera inicia a las 4:00 p. m. con la puesta en tarima de Afroanda Orquesta, Grupo Amistad, Adrián Bravo y su Orquesta, Sexy Canela, Banda Bravura y al cierre David Pabón y La Dan Den de Cuba.

Desde las 4:00pm en la tarima de la Plaza de Nariño se presentarán Andes De Canchala, Rubio Hoyos y su Grupo Ideal, Orquesta Clase Aparte de Colombia, La Parranda del Sur, Orquesta Calle Nuestra y cerrando Juan Carlos Centeno y Roberto Blades.

Mientras que el miércoles en los corregimientos de La Laguna, Catambuco, Genoy y Obonuco se resaltará al plato tradicional pastuso por excelencia: el cuy en el Festival del Cuy y la Cultura Campesina.

Aún está a tiempo de sumarse a esta fiesta en la que se siente todo el calor y alegría del pueblo pastuso.