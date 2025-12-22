Este martes 23 de diciembre, a partir de las 7:00 p. m., la plaza principal del municipio de Usiacurí será el escenario de la tradicional puesta en escena del Pesebre en Vivo, una manifestación cultural que, desde hace 31 años, ha llevado el mensaje de la Navidad a la comunidad y a visitantes de distintos municipios del Atlántico.

Lea aquí: 10 películas para disfrutar en Navidad junto a la familia

El evento es organizado por la Fundación Taller de Artes Thomas Urueta (FUNTATUR) y cuenta con el apoyo de la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, y de la Alcaldía de Usiacurí.

La representación contará con la participación de 100 artistas, entre actores y el grupo coral, quienes recrearán la historia del nacimiento del Niño Dios con personajes en vivo como María, José y los Reyes Magos, acompañados por la interpretación de los más tradicionales villancicos navideños.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señaló que este evento representa una expresión viva de la identidad cultural del departamento, que fortalece las tradiciones navideñas, promueve el encuentro comunitario y resalta el valor del arte y la fe como elementos de unión para las familias atlanticenses.

Cortesía Son 31 años los que celebra el Pesebre en vivo de Usiacurí.

Por su parte, Jorge Ávila, secretario de Cultura y Patrimonio (e), destacó que el Pesebre en Vivo de Usiacurí es una manifestación cultural que preserva el patrimonio inmaterial del territorio, fortalece los procesos de creación artística comunitaria y promueve la transmisión de saberes y tradiciones navideñas de generación en generación, manteniendo vivas las expresiones culturales que le dan sentido a la Navidad en el Atlántico.

El coordinador de Cultura de Usiacurí y director musical del Pesebre en Vivo, Luis Molina, indicó que esta puesta en escena es un legado cultural y patrimonial del departamento, iniciado por el recordado profesor Tomás Urueta, maestro de arte dramático y diseñador. Actualmente, el proyecto está a cargo de su sobrina Patricia Iglesias, quien mantiene viva esta tradición con el mismo amor, compromiso y entusiasmo.

“Extendemos la invitación a propios y visitantes, al señalar que el Pesebre en Vivo de Usiacurí tiene el honor de invitar a la comunidad a celebrar sus 31 años, un legado de fe, arte y tradición que une generaciones y mantiene viva nuestra identidad cultural. Ven y vive una experiencia única, donde el pueblo se convierte en escenario, las familias en protagonistas y la Navidad cobra vida con amor, música y devoción.

Son 31 años haciendo feliz a un niño a través del arte. ¡Te esperamos para celebrar juntos esta historia que sigue latiendo en el corazón de Usiacurí!”, expresó Molina.

Le puede interesar: Blue Origin hace historia al enviar al espacio a una persona en silla de ruedas

Asimismo, indicó que propios y visitantes están invitados a disfrutar de esta experiencia que une fe, arte y tradición, y que convierte a Usiacurí en un punto de encuentro para celebrar la Navidad en comunidad.