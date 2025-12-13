El 2025 se convierte en un año muy significativo para Martín Elías Díaz Varón, pues en este calendario el heredero musical del fallecido Martín Elías Díaz Acosta, ha alcanzado la mayoría de edad, y lo cierra lanzando su primer álbum denominado Dejando huella.

De la mano del actual Rey Vallenato Juvenil, Santiago Oñate, presentan esta producción que no solo consolida la carrera de los jóvenes artistas, sino que también engrandece la música vallenata y fortalece el inmenso legado de la dinastía Díaz, una de las más fructíferas de este folclor que también incluye a figuras como: Rafael Santos, Elder Dayán, Diomedes de Jesús, Rafael de Jesús, entre otros.

Con una sólida propuesta de 13 canciones, Dejando huella es el reflejo de dinastía, talento y versatilidad. El lanzamiento incluyó caravana en Valledupar y toda una estrategia digital que ha vuelto a teñir de amarillo la música vallenata.

La calidad musical de Dejando huella está respaldada por la participación de grandes acordeoneros cómo Álvaro López, ‘El Coronel’ Franco Argüelles, Rolando Ochoa y compositores como Chiche Maestre.

Cortesía Martín Elías Jr y Santiago Oñate presentan ‘Dejando huella’

Sobre esto, ‘Martincito’, como lo llaman de cariño, le dijo a EL HERALDO que: “Para mí es un honor que hagan parte de mi álbum debut porque son tres de los más grandes exponentes del acordeón y me han brindado su respaldo, yo apenas estoy abriéndome campo, estoy haciendo la tarea hace rato en tarimas y ahora salgo al ruedo como se dice por ahí con estos padrinos musicales que cualquier joven quisiera tener”.

El joven de 18 años que también se estrena como compositor con el tema El payaso fui yo, sostuvo que se disfrutó al máximo la experiencia de estar en estudios.

“Creo que escoger una canción objetivo fue difícil de encontrar, pero El payaso fui yo y Tírala han sido canciones que le han gustado mucho a la gente, tuve el honor de componer El payaso fui yo, que tiene ese despecho bonito que tanto gusta; mientras que Tírala es una propuesta recochera, para Carnaval. En esta grabación gané mucha madurez y es algo que van a notar”, dijo el joven artista que el año pasado lanzó la cápsula musical Mi presentación, con seis temas que sirvieron para “tantear el terreno”.

Consejo de oro

El cantante que desde que apareció en el funeral de su padre improvisando unos versos (con solo 9 años), supo que en cualquier momento la vida lo llevaría por el camino artístico, afirma que de su mente no sale un dicho que repetía su fallecido padre en sus canciones, y que lo inspiró para titular su nueva propuesta.

“‘Lo importante no es dar el paso, sino dejar la huella’, era algo que él decía y por eso aquí estoy, porque quiero dejar una huella imborrable en el corazón de los amantes del vallenato. Bueno, y de mi padre aquí está plasmado su hijo aquí, todo su corazón, porque creo firmemente que el estilo del martinismo es el que defenderé siempre a capa y espada, yo no dejaré morir su legado jamás”, sostuvo.

‘Martincito’ trabaja con mucha disciplina, humildad y nobleza, esos son los tres pilares en los que enfatiza quiere edificar su carrera. “Creo que ese legado que recibí de mi padre, mis tíos y mi abuelo es una responsabilidad muy bonita y es lo que me hace buscar tener un estilo propio y letras inspiradoras. Es mi motivación y por ello también hago las cosas”.

Homenaje al Joe

En palabras del joven cantautor, Dejando huella es un álbum que “trae de todo un poquito”, música moderna, vallenato clásico y también algo ‘salchipapa’, como por ejemplo El stop.

“Hay música para el joven, para los de mediana edad, para el de la tercera edad, todos deben escucharlo porque sé que encontraran una propuesta que encaje en su gusto, porque es un trabajo completo y hecho con todo el amor posible”.

Del repertorio destacó El palito del Carnaval, un tema inmortalizado por Joe Arroyo y que su padre siempre encauchaba.

“Quise seguir ese legado y más ahora que quiero ganar el Congo de Oro en el Festival de Orquestas, me voy a presentar. Mi abuelo tenía una amistad con el Joe, así que es súper bonito que su familia me haya apoyado”.